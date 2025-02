Energia e meio ambiente

A grande história Sec A Comissão de Bag e Valores Mobiliários (SEC) anunciou na terça -feira que não defenderá uma regra da era Biden Exigem que as empresas de propriedade pública revelem riscos relacionados ao clima e em alguns casos os detalhes de suas emissões. © Andrew Harnik, Associated Press Archive "A regra é profundamente defeituosa epoderia causar danos significativos No mercado de capitais e em nossa economia ", disse um comunicado de Mark Uyeda, que foi nomeado presidente interino da SEC pelo presidente Trump em janeiro. A regra exige que todas as empresas que citam em um mercado de ações Detalha publicamente os riscos representados pela mudança climática Para o seu negócio. Também força grandes empresas a Conte ao público sobre emissões de gases de efeito estufa Diretamente causado pelo seu negócio se essas informações provavelmente influenciarem a decisão de alguém sobre investir. A recusa da Comissão em defender a regra dos desafios judiciais o faz É mais provável que seja revogado. Quando a regra foi concluída no ano passado, ela foi aprovada pela Comissão em uma votação de 3-2 partes na linha. Desde então, dois comissários democratas se separaram da agência e agora têm um 2-1 Maioria republicana. Leia mais em thehill.com. Bem -vindo ao Hill Energia e meio ambiente Boletim, somos Rachel Frazin e Zack Budryk, mantendo -o atualizado Políticas que afetam tudo, desde petróleo e gás até novas cadeias de suprimentos. Leituras essenciais Como a política afetará os setores de energia e meio ambiente agora e no futuro: Trump assina a ordem executiva que restaura o uso de palha de plástico no governo O presidente Trump assinou uma ordem executiva que ordenou que o governo federal retornasse ao uso de canudos de plástico. História completa

Projetos de mitigação de incêndio florestal presos no congelamento de Trump Alguns projetos de gestão florestal que pretendem mitigar o risco de incêndios florestais estão entre os projetos que foram interrompidos sob a ordem executiva do presidente Trump para congelar a despesa. História completa

O segundo mandato de Trump mudará o futuro da energia? O retorno do presidente Trump à Casa Branca parece estar pronto para lançar uma chave na transição energética dos Estados Unidos, embora não a pare. História completa

Em outras notícias Ramo com uma leitura diferente da colina: Haaland pula para o governador do Novo México O ex -secretário do Interior deve ter saltado formalmente para a corrida para se tornar a terra do governador do encantamento. História completa

