Secretária de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, lança candidatura para governador

A secretária de Estado de Michigan, Jocelyn Benson (D), anunciou que concorrerá ao cargo de governador na quarta-feira, tornando-se a primeira grande candidata democrata a entrar na disputa.

“Estou concorrendo a governador para fazer com que o governo realmente funcione para todos”, disse Benson em um vídeo de anúncio narrando sua experiência pessoal e profissional.

“Mas quando ouço as pessoas em nosso estado, fica claro que muitos se sentem excluídos. Suas vozes são abafadas por outras mais poderosas”, diz ele no vídeo, que mostra fragmentos do presidente Trump e de Elon Musk.

No vídeo, Benson também aborda seus esforços para defender os resultados das eleições de 2020 em Michigan, depois que Trump Allie acusou falsamente ela e outros democratas de permitirem a ocorrência de fraude.

Benson é o terceiro grande candidato a entrar na corrida para substituir a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer (D), com mandato limitado. Ele se junta ao líder da minoria no Senado estadual, Aric Nesbitt (R), e ao prefeito de Detroit, Mike Duggan, na candidatura independente.

Vários outros democratas também foram indicados para o cargo, incluindo o secretário de Transportes Pete Buttigieg, o vice-governador Garlin Gilchrist II e o senador estadual Mallory McMorrow.

Do lado republicano, Tudor Dixon, o deputado John James (R-Mich.), o ex-presidente da Câmara do Estado de Michigan, Tom Leonard, e o ex-candidato presidencial Perry Johnson foram considerados candidatos potenciais.

Benson estava entre os democratas de Michigan que obtiveram vitórias arrebatadoras nas eleições de meio de mandato de 2022, vencendo a reeleição por quase 14 pontos.

Mas os republicanos dizem ver uma abertura no estado, que Trump reverteu por pouco em novembro. A campanha de Nesbitt disse que ele arrecadou US$ 1 milhão 72 horas após o lançamento de sua candidatura para governador na semana passada.

