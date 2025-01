Secretário de Defesa em exercício empossado enquanto Hegseth aguarda confirmação

O Pentágono empossou na segunda-feira Robert G. Salesses como secretário de Defesa interino, enquanto o nomeado do presidente Trump, Pete Hegseth, aguarda a confirmação do Senado.

Salesses foi empossado pouco depois do meio-dia, de acordo com um oficial de defesa.

Salesses é vice-diretor dos Serviços da Sede do Departamento de Defesa em Washington.

Nessa função, Salesses atuou como conselheiro sênior do diretor que supervisiona os serviços operacionais do Gabinete do Secretário de Defesa, do Estado-Maior Conjunto, dos vários departamentos militares, das agências de defesa, do Congresso e da Casa Branca.

Vendas testemunhado anteriormente em 2021 a um comitê do Senado sobre a resposta do Pentágono ao motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio.

Salesses também ocupou cargos como secretário adjunto de defesa para defesa nacional e segurança global e secretário adjunto de defesa para continuidade de defesa e garantia de missão.

Salesses é um oficial aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA que ganhou a Medalha Estrela de Bronze por seus serviços na Guerra do Golfo.

Hegseth, cuja nomeação parecia estar em perigo em meio a uma série de acusações, agora parece ter votos para confirmação após uma campanha de pressão de Trump e seus aliados. Ele enfrenta uma votação inicial de confirmação no Comitê de Serviços Armados do Senado na noite de segunda-feira, com uma votação completa no Senado esperada para o final da semana.

Trump tomou posse como 47º presidente ao meio-dia de segunda-feira, e os nomeados políticos do governo Biden se preparavam para deixar o cargo na semana passada e no fim de semana.

