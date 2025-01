Secretário do Aço visitará usina siderúrgica de Visakhapatnam em 28 de janeiro

Líderes e ativistas do comitê distrital do CPI(M) Visakha organizaram recentemente um dharna na estátua de Gandhi do GVMC em Visakhapatnam | Crédito da foto: V RAJU

Mesmo enquanto os líderes do Comitê Visakha Ukku Parirakshana Porata planejavam comemorar 27 de janeiro, o dia em que o Centro anunciou a venda estratégica da Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), a entidade corporativa da Visakhapatnam Steel Plant (VSP), em 2021, eles foram informados no sábado que o secretário da Union Steel, Sandeep Poundrik, visitaria a fábrica em 28 de janeiro e realizaria uma reunião de revisão interna com o quadro executivo.

É provável que o funcionário discuta o pacote de revitalização de Rs 11.440 milhões recentemente anunciado pelo Centro.

Os membros do comitê esperavam que o secretário também conversasse com os líderes sindicais naquele dia. Se isso acontecesse, os membros da comissão poderiam chamar a sua atenção para quatro questões fundamentais.

A primeira dizia respeito à fusão da RINL com a Steel Authority of India Limited. A segunda dizia respeito à atribuição de minas cativas à central. Desde o seu início, a usina não possuía minas próprias. Devido a isso, a siderúrgica estava gastando mais para comprar minério de ferro de diversas fontes, incluindo minas NMDC em Chhattisgarh.

O terceiro ponto foi a moratória fiscal durante quatro anos. O RINL-VSP pagou cerca de Rs 54.000 milhões em impostos aos governos estadual e central desde a sua criação. Se fosse concedida uma isenção fiscal de quatro anos, poderiam ser poupados cerca de 14.000 milhões de rupias.

A quarta dizia respeito ao registro do terreno da siderúrgica em nome da RINL-VSP. Atualmente, as terras foram registradas em nome do Presidente. Se isso acontecesse, o valor do terreno da usina siderúrgica seria de aproximadamente Rs 70.000 milhões.

conversando com O hinduJ. Ayodhya Ramu, um dos membros seniores da equipe do comitê, disse: “Se tivermos oportunidade, discutiremos esses quatro pontos com o Secretário do Aço. Também soubemos que ele visitará a fábrica no dia 28 de janeiro. “Estamos entrando no quinto ano de agitação contra a venda estratégica da fábrica.”

Por outro lado, fontes disseram que o Ministro do Aço da União, Kumaraswamy, provavelmente visitará a usina nos dias 29 ou 30 de janeiro. Sua visita ainda não foi confirmada.