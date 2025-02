Segre: “As crianças são sagradas, não afetam”

“Há crianças envolvidas em guerras em muitas partes do mundo, as crianças são sagradas e não devem tocar”. Disse A senadora Liliana Segre lembrou -se de sua deportação em Auschwitz 81 anos depois, durante a memória da deportação no memorial da shoahOrganizado pela comunidade Sant’egidio.

Este “no Sudão, como em Israel, no Congo, como na Palestina, na Ucrânia, como na esquina africana – ele acrescentou – a morte causada por crianças pesa como pedregulhos em nossa consciência dos seres humanos e nos fará sentir a vergonha que primeiro disse como o primeiro Levi. ”

“Quando falamos sobre genocídio hoje com ou sem uma pergunta.

“Estava pronto. Na mesa por algum tempo – fechado – e chega a Auschwitz, a estação foi estendida ao campo ”.

“Uma palavra que nunca deve estar faltando em um idioma é receber a outra, qualquer cor, qualquer religião, qualquer etnia, qualquer nacionalidade”, acrescentou Segre.

“Esta palavra é o extremo oposto da vontade nazista para eliminar diferentes – ele acrescentou – diferente para eles, ou seja, eles consideraram membros de nações e categorias inapropriados de viver”.

Em vez disso, requer “bem -vindo àqueles que diferem de nós é ouvi -lo para ajudá -lo se necessário – o senador disse novamente – minha receita não simplificadora para problemas sérios como imigração, não é um utópico,” Bem -vindo, é tudo “, mas principalmente é a filosofia da vida ”.

“Não se feche, não recuse e priori, não se preocupe com o outro – fechado – e nunca foi combinado por aqueles que especulam sobre preconceito e investem no ódio”.

“Todos sentimos que Shoah é uma lição e um aviso de uma gama universal que nos lembra o raro valor de coexistência entre diferentes, sem o qual não há paz ou democracia”. Elisa Giunipero, de Comunidade Sant’egidio Ao abrir a iniciativa de memória, a deportação de Shoah, que lembra a deportação de judeus da Estação Central em Milão, é comemorada a cada ano. O senador da vida Liliana Segre, presente no evento como sempre, começou há 81 anos em 30 de janeiro de 1944 e chegou a Auschwitz em 6 de fevereiro de 1944.

“O nosso é um momento difícil: guerras, violência, ódio parecem ser” força “e o crescimento do anti -semitismo levou alguns a pensar que a memória não está servindo – mas hoje é hoje o que tudo o que aconteceu com o trauma de um ataque em 7 de outubro de 2023 e depois antes do conflito dramático em Gaza, que ouvimos o dever dessa memória mais forte ”.

“De fato, acreditamos que essa memória também ilumina os eventos atuais e que é uma bússola no meio da desorientação da propagação – disse novamente -. Shoah, o genocídio dos judeus europeus, representa um evento único, é crucial para o fato de que eles são essenciais para lembrar e manter essa especificidade precisamente porque nos ajuda a participar de toda a violência cometida contra grupos e comunidades ”.

“Em Liliana e aqueles que sofrem de ataques anti -semitas, toda a nossa proximidade e solidariedade vão”, concluiu.

