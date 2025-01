Seguir automaticamente JD Vance no Instagram e Facebook? aqui está o porquê

Curioso por que você segue automaticamente JD Vance no Instagram? Os usuários das redes sociais têm procurado respostas depois de perceberem que suas contas agora seguem o vice-presidente e o presidente Trump sem qualquer ação prévia. Essa mudança inesperada causou confusão, com muitos se perguntando se plataformas como Instagram e Facebook iniciaram o rastreamento automático.

Vamos dar uma olhada no que realmente está acontecendo, as razões por trás dessa transição e como ela se relaciona com protocolos de longa data para contas oficiais do governo.

Os usuários estão perguntando ‘Por que sigo JD Vance?’ obtenha sua resposta

Alguns usuários de mídia social notaram que seguem automaticamente o presidente Donald Trump e o vice-presidente JD Vance no Instagram e no Facebook após a posse em 2025.

Isso aconteceu devido à transferência rotineira de contas oficiais do governo como @POTUS e @vice-presidente. Essas contas mudam automaticamente para o novo gerenciamento, mantendo seus seguidores existentes. Este processo é uma prática padrão na política americana para garantir a continuidade na comunicação governamental.

A Meta, dona do Facebook e do Instagram, esclareceu que não “segue automaticamente” nem força os usuários a seguir essas contas. Em vez disso, transferiu automaticamente seguidores de contas como as do ex-presidente Joe Biden ou da vice-presidente Kamala Harris. A plataforma mantém os seguidores inalterados, mas restaura o conteúdo e arquiva as postagens da administração anterior.

Apesar dessa explicação, alguns usuários expressaram frustração e alegaram dificuldade em deixar de seguir ou bloquear contas. Figuras públicas como Gracie Abrams relataram problemas por terem que deixar de seguir repetidamente suas contas. Meta afirmou que as alterações no status do seguidor durante o período de transição podem levar algum tempo para serem processadas devido à transferência de conta.

Estas contas oficiais são separadas dos perfis pessoais e são geridas pela Casa Branca. As contas da primeira-dama e da Casa Branca também foram transferidas. Os usuários podem parar de seguir ou bloquear essas contas navegando até as configurações da conta e selecionando as opções apropriadas.

A entrega destas contas segue uma tradição da administração Obama. Isto garante uma transição suave na comunicação governamental, preservando ao mesmo tempo os registos arquivísticos de administrações anteriores.