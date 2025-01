Segunda esposa expõe toda a ganância de Dewi, Pak Tarno supostamente apenas um ‘caixa eletrônico ambulante’

Jacarta – A questão tendenciosa afetou mais uma vez a casa do famoso mágico Sr. Tarno. Desta vez surgiram acusações de que os bens de Pak Tarno eram totalmente controlados por sua jovem esposa, Dewi.

Leia também: Mais popular: Quando Dewi e Pak Tarno se conheceram, estes 3 Índigos previram um terrível desastre natural em 2025.

Isto foi afirmado diretamente pela segunda esposa de Pak Tarno, Lisa Karlina, em um vídeo enviado ao canal do YouTube. De acordo com Lisa, Dewi tem controle total sobre todas as finanças do Sr. Tarno. Eu não sabia nada sobre o dinheiro que Pak Tarno ganhou durante as filmagens.

 Sr. Tarno Foto: Instagram @contractmanagementofficial

Leia também: Pak Tarno não está mais em harmonia com sua primeira esposa e se sente mais confortável morando em casa com Dewi

“Nunca sei quanto Pak Tarno ganha, nem sei a forma do dinheiro. “O único que sabe de tudo é Dewi, não sei”, disse Lisa.

Sobre o dinheiro da doação recebida por Pak Tarno, Lisa admitiu não ter um centavo do dinheiro. Na verdade, ele ficou confuso porque Pak Tarno não o contatou naquele momento.

Leia também: Dewi e Pak Tarno se conheceram até serem enganados e se tornarem sua décima esposa.

“Não sei porque Pak Tarno nunca disse nada”, disse ele.

Lisa também revelou que Dewi parecia com medo quando Pak Tarno passava um tempo com suas outras esposas.

“Aceitei Dewi, mas Dewi nunca me aceitou. “Ele sempre segura Pak Tarno quando Pak Tarno quer ir à minha casa”, disse Dewi.

 Pak Tarno com Willie Salim

Na verdade, ele sempre permitia que Pak Tarno se o mago quisesse se revezar na casa de Dewi. No entanto, isso não se aplica ao Dewi. Dewi proibirá Pak Tarno de ir à casa de suas outras esposas.

“Enquanto isso, se Pak Tarno quiser ir para a casa de Dewi quando ele vier na minha casa, eu sempre permito e o deixo ir. Mas quando Pak Tarno vem à minha casa, Dewi gosta de impedi-lo e até o faz chorar.” disse.

“O Sr. Tarno é contido, se o Sr. Tarno viesse à minha casa ele definitivamente riria de mim. Mas se ele estivesse em Dewi, ele seria contido. “A deusa realmente precisa aprender uma lição para se conhecer”, Lisa adicionado.