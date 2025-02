Segundo os relatos, os filmes dos Beatles da Sony encontram sua atriz Yoko Ono

Segundo relatos, Sam Mendes the Beatles encontrou seu Yoko OnoDe acordo com um novo relatório de Jeff Sneider, da Insneider.

Que há rumores de interpretar Yoko Ono nos filmes dos Beatles?

Segundo Sneider, Anna Sawai (Shogun) é a atual “pioneira” a desempenhar o papel de artista japonês e cantor multimídia. Enquanto nada é concreto até agora, Sony e Sam Mendes olham para Sawai para assumir o papel.

O relacionamento de Ono e John Lennon é extremamente famoso, e o casal se encontra originalmente em 1966 e depois se casou em 1969.

Após a morte de Lennon em 1980, Ono trabalhou para preservar seu legado de várias maneiras, incluindo o financiamento do Memorial de Morango de Fields no Parque Central de Manhattan Park, o Torre de la Paz imagine na Islândia e um museu dedicado a Lennon em Saitama, Japão.

O próximo filme dos Beatles de Mendes ainda não confirmou oficialmente seu elenco completo, mas foi muito rumores de que as quatro principais estrelas serão Paul Mescal, como Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison, Barry Keoghan como Ringo Starr e Harry Dickinson como John Lennon

Em fevereiro de 2024, a Mendes e a Sony Pictures Entertainment anunciaram planos para fazer quatro filmes dos Beatles. Cada filme seguirá um membro diferente do ponto de vista da banda. Mendes planeja dirigir os quatro filmes. Os escritores de filmes não foram anunciados oficialmente.

Isso marca a primeira vez que os Beatles e a Apple Corps Ltd. concederam todos os direitos de sua história de vida e catálogo musical. Mendes produzirá com a Neal Street Productions Pippa Harris e Julie Pastor De Neal Street. Jeff Jones executará o produto da Apple Corps Ltd.

Espera -se que as filmagens comecem em 2025 no Reino Unido. Projeta -se que os quatro filmes serão lançados em 2027.

(Fonte: O Insneider)