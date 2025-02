Segundo os relatos, Ruben Onsu é um convertido, Desy Ratnasari deu uma resposta chocante: minha intenção era um …

Yakarta, vivo – Ruben Onsu e Desy Ratnasari cada vez mais no Centro de Assistência Pública depois de mostrar seu sindicato várias vezes. Isso desencadeou a circulação de notícias que Sarwendah Exhwendah logo se tornaria uma conversão e aderir ao Islã.

Respondendo a muitas questões discutidas nas redes sociais, Desy Ratnasari finalmente abriu uma voz no programa de eventos do FYP promovido por Raffi Ahmad e Irfan Hakim.

Nesta ocasião, DeSy enfatizou que a decisão sobre a crença era completamente o direito pessoal de Ruben Onsu.

“Para questões de crença, Ruben tem mais direito de decidir e responder devido a qualquer crença que escolheu sua vida”, disse Desy.

Ruben Onsu e Desy Ratnasari

Embora ele ainda não tenha justificado claramente a notícia, Desy expressou sua gratidão se fosse verdade que Ruben escolheu se converter.

“Mesmo que eu seja um astagfirullah, isso não é arrogante, me desculpe, diga que minha presença se torna seu bom escolher o que você escolhe, sim, se for melhor de acordo com Deus, então meu Deus para minha adoração, graças a Deus ” , disse.

Desy também enfatizou que sua intenção até agora era fazer o bem com os outros, sem nenhum outro propósito por trás de sua proximidade com Ruben Onsu.

“O importante é que minha intenção é uma. Fazendo o bem com AA (Raffi Ahmad), quero estar com Irfan, quero ser o mesmo que qualquer um para fazer o bem. Não machucar os outros é a coisa mais importante”, ele disse.

Até agora, o próprio Ruben Onsu não deu uma declaração oficial relacionada ao problema. No entanto, a conversa sobre a possibilidade de mudar a confiança ainda continuou sendo uma questão quente entre os cidadãos.