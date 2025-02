Segundo relatos, David Harbor e Lily Allen se separaram após 4 anos de casamento

Curioso Lily Allen e David Harbor’s dividir? Os fãs do Smile Singer e o Stranger Things, os atores seguiram seu romance desde seus primeiros dias até o Whirlwind de Las Vegas. Ao longo dos anos, o casal compartilhou vislumbres sinceros em seu casamento, tornando sua recente separação ainda mais surpreendente.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o relacionamento de Lily Allen e David Harbor, seu tempo juntos e o que levou à sua separação.

O que aconteceu com David Harbor e Lily Allen?

Lily Allen e David Harbor se separaram após quatro anos de casamento.

Várias fontes confirmadas para Pessoas Que o casal, que se casou em 2020, decidiu se separar. “O casamento dele entrou em colapso”, disse uma fonte exclusivamente à People, acrescentando: “e elas se separaram”. Nem Allen nem representantes de porto responderam aos pedidos de comentários.

Allen anteriormente sugeriu lutas pessoais no episódio de 16 de dezembro de 2024 de seu podcast da BBC EXTRALE ME? Com Miquita Oliver, onde reconheceu passar por um “momento difícil”. Embora ele não tenha especificado a causa, ele mencionou seu impacto em sua saúde mental e hábitos alimentares. Harbor, por outro lado, falou com amor sobre seu casamento em entrevistas em novembro de 2023, descrevendo como eles continuaram a se aproximar com o tempo.

O casal se conectou na aplicação de compromissos de celebridades e vinculou -se romanticamente em janeiro de 2019. Eles confirmaram seu relacionamento em outubro de 2019 e se casaram em setembro de 2020 em Las Vegas.

Ao longo de seu relacionamento, Allen e Harbor forneceram informações sobre sua dinâmica não convencional, incluindo o uso de aplicativos telefônicos controlados e a conta Somente Allen. Em entrevistas anteriores, Allen mencionou que às vezes rejeitava os avanços de Harbor na cama, enquanto Harbor compartilhava que uma conversa que teve com as filhas de Allen o fez perceber que queria se casar com ela.

Sua divisão marca o fim de um relacionamento altamente divulgado e sinceramente aberto.