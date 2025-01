Segundos de ação de cowboys do TNI brandindo armas em Kemang

Jacarta – Um homem brandindo uma arma de fogo ou pistola em Kemang, ao sul de Jacarta, na sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, tornou-se viral nas redes sociais. O homem é fortemente suspeito de ser membro do exército indonésio.

No vídeo, o homem aparece cercado por diversas pessoas. O homem então imediatamente abriu fogo com a arma que carregava.

“Quem é esse carregando uma arma?“Perguntou alguém na gravação de vídeo viral citada no domingo, 19 de janeiro de 2025.

A este respeito, o chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia de Mampang Prapatan, AKP Iwan Ridwanulah, disse que o seu partido ainda estava a investigar o incidente.

Ele disse que, de acordo com o depoimento de várias testemunhas, o homem ficou furioso porque seu carro foi bloqueado por várias pessoas depois que os visitantes do café em Kemang se dispersaram.

“Talvez a obstrução tenha sido devido ao rompimento do café enlouquecendo. Ele ficava irritado com o frentista, certo? Sim, ele sacou o que pensava ser uma arma, não confirmamos se era uma arma. ou não”, disse AKP Iwan aos repórteres, citado no domingo, 19 de janeiro de 2025.

 Ilustração de um ladrão com uma arma/tiro.

Ele disse que testemunhas no local disseram que o homem havia atirado para o alto. Na verdade, o homem também admitiu ser membro do Kostrad.

“Eles disseram que ouviram (tiros). Mas ainda não confirmamos. Esse som foi ouvido uma vez”, disse Iwan.

“Sim (ele afirma ser membro do Kostrad). Isso é apenas uma suspeita, ainda estamos investigando”, disse ele.

Iwan afirma que seu grupo ainda está procurando e identificando o homem por meio de análise de CCTV. Em seguida, verifique a placa do veículo do homem viral.

Anteriormente, o TNI AD não negava que o homem que agia como cowboy fosse membro. O chefe do Serviço de Informação do Exército Indonésio (Kadispenad), Brigadeiro-General Wahyu Yudhayana, admitiu que o homem que se tornou viral brandindo uma arma durante uma comoção em Kemang, no sul de Jacarta, era um soldado do TNI.

“Os resultados das verificações e da coordenação com Puspom AD e Kodam Jaya mostram que o alegado perpetrador que alegou ser membro do TNI em Kemang era na verdade um membro do TNI AD”, disse Wahyu na sua declaração, domingo, 19 de Janeiro. , 2025. .