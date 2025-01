Segundos de caminhão contêiner atropelando motocicletas e carros em Jalan S.Parman, que está congestionado com veículos

Banjarmasin, VIVA – Um acidente envolvendo um caminhão porta-contêineres se tornou viral nas redes sociais após atingir vários veículos em uma estrada movimentada.

O incidente ocorreu em Jalan S. Parman, cidade de Banjarmasin, South Kalimantan, na noite de sábado, 11 de janeiro de 2025.

Nas imagens de CFTV enviadas pela conta do Instagram @banjarmasinbanget, é possível perceber que o fluxo de trânsito no local está congestionado e bloqueado devido ao grande volume de veículos. De repente, um caminhão porta-contêineres vinha atrás sem controle, atingindo vários carros e motos que faziam fila na estrada.

Segundo informações coletadas pelo VIVA.co.id, o caminhão contêiner colidiu com três carros particulares e três motocicletas. Felizmente, ninguém morreu neste incidente. No entanto, vários motoristas sofreram ferimentos, incluindo costelas quebradas e escoriações na cabeça, braços e estômago.

A polícia disse que há suspeita temporária de que a causa do acidente tenha sido a falha dos freios do caminhão porta-contêineres. Além disso, o caminhão é suspeito de violar os regulamentos de horário de funcionamento.

O horrível vídeo CCTV que se tornou viral recebeu vários comentários de internautas.

“Qual é o sentido de ter DISHUB e KIR se incidentes como este continuam acontecendo continuamente?” disse o comentário errado de um internauta.

“Acidentes de trânsito como este deveriam ser uma preocupação séria para o Governo Provincial de Kalimantan do Sul e para a RPPD de Kalimantan do Sul, porque é hora de todos os transportes de carga e passageiros com 6 rodas ou mais serem proibidos de entrar na cidade para irem para Kalimantan Central via Ponte S. Parman Kayutangi Alalak e Handil Bakti, mas você deve passar pelo anel norte de Jl H Syarkawi depois de vir do porto de Trisakti por o anel sul. “Chamar a atenção do Departamento de Transportes Terrestres e demais órgãos correlatos”, explicou outro internauta.

“Por favor, não deixe caminhões grandes em estradas movimentadas, pois há horário de funcionamento noturno”. disse outro internauta.