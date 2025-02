Segura Upadhyay na estréia na Pesquisa de Assembléia: Aqui para facilitar a vida dos Delhiitas

Da política dos estudantes ao primeiro plano político, o Satisfad Upadhyay, 62, o candidato do BJP de Malviya Nagar viu muitas eleições durante suas décadas. Mas é a primeira vez que o líder veterano está jogando uma escolha da Assembléia. Na briga contra o chefe MLA e o candidato da AAP Somnath Bharti e do Congresso Jitendra Kumar Kochar, o Sr. Upadhyay faz a transição depois de obter uma experiência valiosa de seu período como chefe de Delhi BJP de 2014 para 2016. de.

Upadhyay, que se aventurou na política como membro da Parishad, afiliada ao RSS, Akhil Bharatiya Vidyarthi na Universidade de Délhi, diz que aprendeu as cordas da política no campus. “Aprendi a lutar pelos direitos dos estudantes na época. Agora, estou lutando para melhorar a vida da maior população ”, disse o ex -chefe do BJP de Delhi.

“Nas últimas décadas, há um sentimento de degradação em Delhi. Os moradores se sentem decepcionados com o conforto cívico degradante. O governo da AAP fez tudo, exceto a boa governança “, disse o ex -vice -presidente do Conselho Municipal de Nova Délhi (NDMC), e acrescentou que, além da área do NDMC, o restante de Delhi parece muito longe do que a capital de um” desenvolvido A Índia deveria ver. como”.

Embora não venha de uma família política, seu pai trabalhou nas ferrovias indianas, Upadhyay acredita que não se precisa necessariamente de um forte contexto político para torná -lo ótimo no campo.

Durante seu mandato como presidente do BJP de Delhi, seus apoiadores protestaram do lado de fora do cargo de partido irritado com o fato de que Upadhyay estava fora da lista de candidatos do partido para a pesquisa de Assembléia de 2015.

Lembrando de seus primeiros dias na política, Upadhyay se lembra de como ele levou um grupo de 116 pessoas para a Assembléia, embora em paz, para acomodar seu protesto contra o governo liderado por Sheila Dikshit em 2003. “Obtivemos visitantes para visitantes do povo .