Seguradoras contemplam benefícios e incentivos fiscais no orçamento da União

As seguradoras estão à procura de benefícios fiscais para os compradores e incentivos para vender apólices na sua lista de desejos para o próximo Orçamento da União, uma vez que se espera que o país emerja como o mercado de seguros com crescimento mais rápido no G20.

Em 2023-24, a penetração de seguros no país foi de 3,7%, em comparação com 4% em 2022-23, de acordo com a Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Seguros da Índia (Irdai).

A penetração do seguro para o setor de seguros de vida diminuiu marginalmente para 2,8% durante 2023-24, de 3% no ano anterior. A penetração no que diz respeito ao setor de seguros não vida permaneceu a mesma em 1% durante 2023-24 e em 2022-23.

Espera-se que a Índia lidere o G20 com um crescimento médio de prémios de 7,3% entre 2025 e 2029 e se torne o mercado de seguros que mais cresce entre o grupo de elite, de acordo com um relatório da Swiss Re divulgado na terça-feira (14 de janeiro de 2025).

Sobre as expectativas orçamentárias, Neha Parikh, vice-presidente e chefe do setor – classificações do setor financeiro, ICRA Ltd, disse que dada a fraca situação de solvência das companhias de seguros gerais da PSU, o anúncio relacionado à alocação orçamentária para sua recapitalização Será positivo.

“Além disso, dada a baixa penetração do segmento de seguros, o governo pode anunciar medidas para incentivar a penetração, especialmente para apólices menores”, disse a Sra. Parikh.

Mayank Gupta, cofundador e COO da Zopper, opinou que abordar o problema da penetração dos seguros, incentivando os intervenientes da indústria a atrair novos clientes de seguros, poderia ser uma dessas estratégias para acelerar a cobertura de populações maiores. sob seguro.

“Permitir às seguradoras maior flexibilidade na criação e distribuição de planos de seguros, utilizando tecnologia e indo além dos métodos tradicionais, também é a necessidade do momento”, disse ele.

O Sr. Gupta sugeriu que a venda cruzada de seguros juntamente com outros produtos financeiros deveria ser incentivada, pois isso reduz o custo de distribuição das seguradoras e, ao mesmo tempo, facilita a acessibilidade e a acessibilidade de tais produtos ao cliente final.

Balachander Sekhar, cofundador e CEO da RenewBuy, disse que o Orçamento da União oferece excelentes oportunidades para impulsionar o setor de seguros, que espera uma redução nas taxas de GST para tornar o seguro saúde mais acessível, um aumento na isenção de impostos para incentivar as pessoas a comprar políticas de seguro que, em última análise, proporcionariam segurança e capital a longo prazo e racionalizariam os impostos sobre ganhos de capital.

“Além disso, fornecer incentivos para seguros nas áreas rurais da Índia terá um impacto significativo na expansão e promoção de seguros nas áreas onde a penetração é muito baixa”, acrescentou o Sr. Sekhar.

Falando sobre as expectativas orçamentárias, Anup Rau, MD e CEO da Future Generali India Insurance Company, disse que o setor de seguros da Índia está preparado para as maiores reformas até agora.

O IRDAI estabeleceu uma visão ambiciosa de “Seguros para todos até 2047”, levando as partes interessadas a explorar formas inovadoras mas prudentes de expandir a cobertura acessível.

“A acessibilidade impulsionará a acessibilidade, melhorando assim o alcance e a penetração dos seguros em todo o país”, disse ele.

No que diz respeito ao seguro saúde, Rau disse que é necessário melhorar o limite de dedução ao abrigo da Secção 80D, que se manteve inalterado durante quase uma década, apesar de um aumento significativo nos custos de saúde.

Avinash G Singh, diretor de pesquisa e análise de investimentos da Aranca, disse que a indústria de seguros está ansiosa pelo Orçamento da União para 2025 na esperança de reformas que possam impulsionar o crescimento e a acessibilidade.

As principais expectativas incluem uma dedução fiscal direcionada para prémios de seguro de vida ao abrigo da Secção 80C, uma revisão dos limites do imposto sobre o rendimento e dos limites de isenção para melhorar o rendimento disponível, e medidas para incentivar maiores investimentos em produtos de seguro de vida, disse Singh.

Enquanto isso, a Swiss Re, em um relatório sobre as perspectivas do mercado de seguros da Índia, disse que o mercado de seguros indiano deverá ser o mercado de crescimento mais rápido no G20 nos próximos cinco anos, com um volume total de prêmios (vida e não vida) de até 7,3% em termos reais. prazos em média todos os anos.

O crescimento é apoiado por ventos macroeconómicos favoráveis, pelo progresso da digitalização e por um ambiente regulamentar favorável, afirmou.

O relatório afirma que os prémios de vida deverão crescer 4,8 por cento em 2024 em termos reais e 5 por cento em 2025 (2025-29: 6,9 por cento), após um fraco crescimento de 0,7 por cento em 2023, quando o segmento de poupança foi afetado negativamente pela regulamentação. e alterações fiscais.

“Espera-se que o negócio de seguros não vida se expanda para 7,3 por cento (acima dos 5,7 por cento em 2024) graças à maior consciência do risco, ao forte crescimento económico e às iniciativas regulamentares de apoio à digitalização”, acrescentou.

Existiam 26 seguradoras de vida, 25 seguradoras gerais, oito seguradoras de saúde independentes, 12 resseguradoras e ramos de resseguros estrangeiros e duas seguradoras especializadas, registadas em 31 de março de 2024.