Segurança reforçada em torno do túnel Z-Morh em Ganderbal da J&K antes da inauguração

O pessoal de segurança mantém vigília perto do túnel Z-Morh em vista da visita agendada do primeiro-ministro Narendra Modi a Jammu e Caxemira em 13 de janeiro, no distrito de Ganderbal, sábado, 11 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: PTI

“A segurança foi reforçada em torno do túnel Z-Morh, no distrito de Ganderbal, em Jammu e Caxemira, que provavelmente será inaugurado pelo primeiro-ministro Narendra Modi em 13 de janeiro”, disseram autoridades no sábado, 11 de janeiro de 2025.

“O primeiro-ministro provavelmente fará um comício público após a inauguração do túnel em Gagangir, na área de Sonamarg, no distrito central da Caxemira”, disseram.

A segurança também foi reforçada em muitas áreas do vale, incluindo Srinagar.

“A segurança foi reforçada perto do túnel Z-Morh. Foram implementadas medidas de segurança a vários níveis e a equipa de segurança do primeiro-ministro, composta por pessoal do SPG, assumiu o comando do local”, disseram as autoridades.

Eles disseram que o local agora está proibido ao público.

A Polícia de Jammu e Caxemira, as forças paramilitares e o Exército fazem parte do aparato de segurança para a inauguração na segunda-feira (13 de janeiro de 2025). “Extensos exercícios de domínio de área, buscas e patrulhas estão em andamento para garantir que o evento ocorra sem problemas”, disseram autoridades.

Eles disseram que franco-atiradores foram posicionados em pontos vulneráveis, enquanto a vigilância aérea e técnica, inclusive por meio de drones, também está sendo realizada. “A área está sendo monitorada 24 horas por dia”, acrescentaram.

Sete pessoas, incluindo um médico local, foram mortas num ataque terrorista perto do local do túnel na área de Gagangir, em 20 de Outubro do ano passado.

As autoridades fecharam a rodovia nacional Srinagar-Leh de sábado (11 de janeiro de 2025) a segunda-feira (13 de janeiro de 2025) “devido às condições de gelo nas estradas causadas pelo mau tempo e para facilitar o trabalho das agências de manutenção de rodovias.

No entanto, é amplamente percebido que a rota principal entre Jammu e Caxemira e Ladakh foi fechada para a visita do primeiro-ministro.

Entretanto, a segurança também foi reforçada no distrito de Ganderbal e no vizinho Srinagar.

“É mantida uma forte segurança ao longo da autoestrada Srinagar-Sonamarg que passa por Ganderbal e estão a ser realizados exercícios de domínio da área”, disseram as autoridades.

“O destacamento de pessoal de segurança em áreas vulneráveis ​​foi aumentado e foram estabelecidos pontos de controlo em vários locais”, afirmaram.

“Os controles e buscas de pessoas e veículos foram intensificados, enquanto também são realizados exercícios de patrulhamento”, disseram.

Construído a um custo de 2.400 milhões de rupias na rodovia nacional Srinagar-Leh, o túnel estratégico Z-Morh de 6,5 km será um passo importante para tornar a região de Ladakh acessível por estrada durante todo o ano. As obras do projeto começaram em maio de 2015 e foram concluídas no ano passado.

A abertura suave do túnel ocorreu em fevereiro de 2024.

O túnel é vital para as necessidades de defesa do país na região de Ladakh e também liga o território mais jovem da união com o resto do país.

Localizado a uma altitude de 8.650 pés, o túnel Z-Morh é um túnel rodoviário de duas pistas equipado com uma rota de fuga paralela de 7,5 metros de largura para emergências.

O túnel garante conectividade perfeita entre Gagangir e Sonamarg e facilitará as viagens de verão para Ladakh.

Juntamente com o túnel Zojila em construção, o túnel Z-Morh garantirá conectividade ininterrupta com as regiões de Baltal e Ladakh para o tráfego civil e militar.

A National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL), que supervisiona o projeto, disse que a “maravilha da engenharia” é uma virada de jogo para a região.

“O Túnel Sonamarg em Jammu e Caxemira é um divisor de águas para a região e oferece mais do que apenas uma conexão entre Gagangir e Sonamarg. Esta maravilha da engenharia foi criada para desbloquear todo o potencial dos setores comercial e turístico da região”, disse o. NHIDCL. em X.

Ele disse que o túnel está equipado com tecnologias de ponta que fornecem atualizações em tempo real e conectividade contínua aos usuários. Esta infra-estrutura futurista não só melhorará a experiência de viagem, mas também estabelecerá um novo padrão para a conectividade rodoviária na região.