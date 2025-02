Seis cidadãos americanos libertados na Venezuela – um enviado

O delegado de Trump para missões especiais alegou que o comunicado foi acordado com o presidente Madur durante uma visita oficial a Caracas

Seis americanos libertados da prisão da Venezuela foram para os Estados Unidos, de acordo com Richard Grenello, um enviado de Washington para missões especiais do presidente Donald Trump.

O diplomata se reuniu com o presidente venezuelano Nicolas Madur, em uma jogada surpreendente devido à árdua relação entre Washington e Caracas.

Os nomes dos seis não foram publicados, mas Geell postou sua foto no X (Twitter anterior) no sábado; Eles estavam a bordo de um jato, vestidos com roupas azuis claras obviamente usadas pelo sistema prisional venecuelano.

“Estamos sobre rodas e voltamos para casa com esses seis cidadãos americanos”. Grenell escreveu, acrescentando que os homens conversaram com Trump e agradeceram pelo lançamento.

O presidente dos EUA aplaudiu a mudança no post em sua plataforma social de verdade, agradecendo a Grenella e toda a equipe por sua adoção “Seis reféns em casa da Venezuela.”













De acordo com a vice -presidente da Venzuela Delcy Rodriguez, a reunião foi realizada a pedido do governo dos EUA “De acordo com os princípios do respeito mútuo”. Rodriguez enfatizou que as partes falaram sobre várias perguntas, incluindo migrações e sanções dos EUA no país, bem como “Americanos envolvidos em crimes no território nacional”, e “A integridade do sistema político venezuelano”.

Ao mesmo tempo, a Venezuela enfatizou seu compromisso com a paz, o diálogo e o respeito pela soberania, ao mesmo tempo em que expressava seu interesse em manter os canais diplomáticos abertos com Washington.

No início desta semana, o secretário de impressão da Casa Branca Caroline Leavitt disse que Grenell foi enviado à Venezuela. Ela acrescentou que o enviado foi abordado para resolver a questão da deportação de cidadãos venezuelanos dos Estados Unidos e para garantir o retorno de nós detidos do país sul -americano.

A Casa Branca, no entanto, enfatizou que a visita de Grenell a Caracas não deve ser observada como se os EUA aceitassem a legitimidade do presidente venezuelano.













Na quarta -feira, o governo de Trump violou a extensão da proteção de deportação que foi estendida a mais de 600.000 venezuelanos já nos EUA sob Joe Biden. No mês passado, Leavitt anunciou que 538 criminosos imigrantes ilegais foram presos nos Estados Unidos, incluindo quatro membros da gangue de De Aragua, que se acredita ter surgido da Venezuela.

Os dois países estão confundidos há muito tempo e Washington é repetidamente defendido a mudar o regime na nação sul -americana. Em 2019, os EUA foram reconhecidos por Juan Guido, então o chefe da Venezuela da Assembléia Nacional, como um presidente temporário legítimo do país enquanto apoiava a oposição. Em agosto de 2024, a Casa Branca também reconheceu Edmund Gonzalez, um rival importante de Madur, como vencedor nas eleições presidenciais da Venezuela.

Para pressionar a Caracas, Washington impôs estritas sanções econômicas, incluindo limitações para lidar com as empresas americanas para lidar com indivíduos ou entidades associadas ao governo de Venecuela.