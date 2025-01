Seis feridos em incidente com Boeing na Nigéria (VÍDEO)

Um voo para os EUA foi forçado a retornar a Lagos depois que um Boeing 787 da United Airlines passou por uma emergência

Quatro passageiros e dois tripulantes ficaram gravemente feridos quando um voo da United Airlines em rota de Lagos para Washington sofreu um movimento repentino no ar e teve de regressar à cidade nigeriana na noite de sexta-feira, disse um porta-voz da companhia aérea à imprensa.

Um pequeno vídeo, supostamente feito por passageiros do voo Boeing 787-8 e que circula nas redes sociais, mostra o caos no avião com bandejas, comida e outros itens espalhados pelo chão do avião. Postagens nas redes sociais revelam comida e bebida espalhadas pela cabana.

O avião sobreviveu “problema técnico e movimento inesperado da aeronave” durante o voo, disse um porta-voz ao USA Today, acrescentando que as autoridades da aviação nos EUA e na Nigéria começaram a investigar a causa do incidente. O porta-voz acrescentou que os passageiros que foram hospitalizados após o pouso já receberam alta.

O avião transportava 245 passageiros e 11 tripulantes, informou a Autoridade Federal de Aeroportos da Nigéria, acrescentando que 27 passageiros e cinco tripulantes sofreram ferimentos leves.

Este último evento é uma reminiscência de outros problemas recentes encontrados por aeronaves Boeing sobrevoando a Rússia. Em setembro de 2024, um Boeing 787 da Air India voando de Nova Delhi para Birmingham, no Reino Unido, fez um pouso de emergência em Moscou devido a problemas técnicos. Dois meses antes, um Boeing 777 da Air India que voava de Nova Deli para São Francisco fez uma aterragem de emergência na cidade russa de Krasnoyarsk devido a um possível incêndio a bordo.

O voo UA613 da United Airlines, voando de Lagos para o Aeroporto Internacional Washington Dulles (IAD), fez um retorno de emergência a Lagos após declarar emergência durante o voo. O Boeing 787-8 Dreamliner transportando 245 passageiros e 11 tripulantes passou por graves… pic.twitter.com/STY2GMoXs4 -FL360aero (@fl360aero) 24 de janeiro de 2025

Em março, um 787 a caminho da cidade australiana de Sydney para Auckland, na Nova Zelândia, informou “um evento técnico durante o voo que causou um forte capotamento.” 50 pessoas ficaram feridas no acidente.