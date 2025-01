Seleção vietnamita vence Copa AFF de 2024

Banguecoque, LONGA VIDA – A seleção do Vietnã venceu com sucesso a Copa AFF de 2024. Os Golden Star Warriors derrotaram a seleção da Tailândia por 3 a 2 na segunda partida da final no Estádio Nacional Rajamangala em Bangkok, domingo, 5 de janeiro de 2025.

Este resultado tornou o Vietnã campeão com um placar agregado de 5-3. Na primeira mão da final, o Vietname venceu a Tailândia por 2-1.

O Vietnã conseguiu assumir a liderança quando a partida tinha apenas 8 minutos. O gol foi marcado por Pham Tuan Hai.

A Tailândia empatou aos 28 minutos. Ben Davis colocou seu nome no placar.

A partida esquentou quando a Tailândia conseguiu chegar à vantagem de 2 a 1. Através do gol de Supacchok Sarachat aos 64 minutos.

A Tailândia teve que jogar com 10 jogadores começando aos 74 minutos. Weerathep Pomphan recebeu o segundo cartão amarelo.

O Vietname aproveitou esta situação. Conseguiram empatar graças ao autogolo de Pansa Hemviboon aos 82 minutos.

O Vietnã conseguiu até vencer a partida por 3-2. Nguyen Hai Long marcou um gol pelo Vietnã aos 90+2 minutos.

O Vietnã também venceu com sucesso a Copa AFF de 2024. Este é o terceiro título da Copa AFF depois de 2008 e 2018.