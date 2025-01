Selena Gomez elimina o vídeo de choro: ‘todo o meu povo está sendo atacado’

Um vídeo que mostra Selena Gomez chorando ao dizer “todo o meu povo está sendo atacado” com uma imagem da bandeira mexicana parece ter sido eliminada de sua página de mídia social no meio da ofensiva de imigração do novo governo Trump.

Segundo os relatos, o clipe do Instagram da estrela de “Somente assassinatos no prédio” foi publicado na segunda -feira antes de ser eliminado.

No vídeo, Gomez foi visto limpando as lágrimas enquanto sua voz quebra.

“Só quero dizer que sinto muito. Todo o meu povo está sendo atacado. As crianças. Eu não entendo”, disse o ator indicado ao prêmio Emmy de 32 anos, com uma imagem da bandeira mexicana na tela .

“Sinto muito, gostaria de poder fazer alguma coisa, mas não posso. Não sei o que fazer. Vou tentar de tudo, prometo”, acrescentou Gomez.

O vídeo postado para os mais de 420 milhões de seguidores de Gomez No Instagram Ele vem junto com os intensos esforços do presidente Trump em deportação e na fronteira sul. Na semana passada, Trump ordenou que as tropas ativas no serviço de fronteira reforcessem agentes federais, estaduais e locais para lidar com os migrantes que descreveram como “invadindo” os Estados Unidos.

Trump também se mudou para interromper os programas de liberdade condicional para refugiados e migrantes e, de acordo com os relatórios, concedeu cotas diárias de prisão dos oficiais de imigração. Ele tentou acabar com a cidadania da lei de nascimento para crianças cujos pais estão no país sem status legal, mas essa ordem executiva foi bloqueada pelos tribunais.

Em 2019, Gomez escreveu um artigo de opinião para a revista Time, refletindo sobre quantos membros de sua família entraram nos Estados Unidos do México a partir da década de 1970.

A imigração, disse ele na peça, “vai além da política” e “é um problema humano”.

Depois de eliminar seu vídeo na segunda -feira, ele comentou: “Aparentemente, não é bom mostrar empatia pelas pessoas”.





