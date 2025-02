Sem caça à puta, apenas interesses de segurança nacional: himanta na acusação de Isi-Link da esposa do deputado do Congresso

O primeiro -ministro de Assam, Biswa Sarma, disse que não está em uma “caça às bruxas” sobre a controvérsia em torno do suposto ISI da esposa britânica do deputado do Congresso de Gaurav Gogoi, Elizabeth Colburn, com o ISI.

Reagindo a uma posição em X por outro deputado do Congresso de Pradyut Bordoloi, Sarma disse na terça -feira que é promovido pela segurança nacional, que não pode se comprometer.

Leia também | Assam Govt planeja mover o tribunal contra os ‘vínculos’ da esposa de Gaurav Gogoi com o Paquistão: CM Himanta

“Você ficará surpreso nos próximos meses. Certifique -me de ter certeza, com toda a responsabilidade adquirida, isso não é uma caça às bruxas. Também servi sob Sri Tarun Gogoi, e entendo completamente a gravidade de tais ações”, disse o CM.

O Sr. Sarma e o BJP atacaram Gaurav Gogoi, vice -presidente do Congresso em Lok Sabha, sobre a suposta conexão de Colburn com a agência de espionagem do Paquistão.

“O que estou fazendo é impulsionado apenas pelos interesses da segurança nacional: uma área onde não pode haver compromisso. Fiz um juramento para proteger a segurança e a soberania de nossa nação, e vou mantê -la, o que quer que aconteça”, Sr. Sarma disse.

“Este é um dever que transcende a política e os laços pessoais, é o nosso país”, acrescentou.

Bordoloi havia em uma posição no domingo no domingo disse: “O povo de Assam nunca comprará tal hipótese de seu governo e daria uma resposta adequada a uma política de #skuldugghery de @Himantabiswa o mais cedo próximo futuro próximo.

Na terça -feira, Gogoi criticou Sarma, afirmando que o medo do líder do BJP para perder as pesquisas da Assembléia de 2026 é a principal razão pelos desenvolvimentos recentes.

A polícia de Assam constituiu na segunda -feira uma equipe de pesquisa especial (SIT) para investigar um caso contra o Sheikh Ali Tauqeer nacional do Paquistão por seus comentários de redes sociais sobre Assam e os assuntos internos da Índia.

Sheikh, consultor da Comissão de Planejamento do Paquistão e ex -colega de Colburn, foi acusado sob várias seções da Bhartiya Nyaya Sanhita (BNS) e da Lei de Atividades de Illago (Prevenção) (UAPA).

Depois de muito tom e choro pelos supostos vínculos do ISI de Colburn, o gabinete de Assam havia decidido no domingo não registrar nenhum caso contra o parlamentar ou seu cônjuge britânico, mas indicou ao DGP apresentar um FIR contra o nacional paquistanesa.

O governo do estado também anunciou que escreverá no Centro para investigar a participação de Colburn nas campanhas de Lok Sabha no ex -círculo eleitoral de Kaliabor, que ganhou o vice do Congresso duas vezes, apesar de ser um cidadão britânico.

Afirmando sua posição em Gogoi, Sarma havia dito no domingo que o líder da oposição pode ser “preso ou chantageado” na maior conspiração “anti-Índia” e expressou sua simpatia por ele.

O líder do BJP havia abordado o deputado de Assam na semana passada sobre o assunto, exigindo respostas sobre as acusações dos vínculos do ISI, “levando os jovens à embaixada do Paquistão para a embaixada do cérebro e da radicalização, e a recusa em levar a cidadania indiana durante os últimos 12 anos” , referindo -se à nacionalidade de Colburn.

Ele também alegou que o líder em anexo do Congresso em Lok Sabha havia feito perguntas no Parlamento sobre questões sensíveis de defesa após seu casamento com o cidadão britânico, um cargo chamado pelo líder da oposição como “falsa acusação”.

Gogoi chamou acusações sobre os vínculos de sua esposa com o Paquistão e o ISI como “ridículos e divertidos”.

Ele também disse na sexta -feira que o BJP foi extremo para difamar ele e sua família e disse que tomaria ações legais apropriadas.