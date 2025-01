Sem escassez de petróleo bruto, a Índia pode sobreviver à transição energética verde, diz Hardeep Singh Puri

O Ministro do Petróleo da União, Hardeep Singh Puri, falando no debate ‘Energia para Sobrevivência, Segurança e Clima’ no Mangaluru Lit Fest no TMA Pai Convention Hall, Mangaluru, no sábado, 11 de janeiro. Crédito da foto: HS MANJUNATH

O Ministro do Petróleo e Gás Natural da União, Hardeep Singh Puri, disse no sábado que a transição dos combustíveis fósseis para a energia verde só será possível se o cenário atual for sobrevivido.

Embora a Índia esteja a tomar medidas firmes em direcção à energia verde, os combustíveis fósseis, especialmente o petróleo bruto, estão agora disponíveis no mercado internacional para sobreviver, disse ele. O Sr. Puri falou no debate “Energia para Sobrevivência, Segurança e Clima” no Mangaluru Lit Fest.

Afirmando que a dependência da Índia dos combustíveis fósseis está a crescer com cerca de 85% de dependência das importações, o Ministro observou que a situação continuará até que o país explore petróleo bruto por conta própria. A dependência do gás gira em torno de 50%, afirmou.

Ao mesmo tempo, argumentou que não falta petróleo bruto e disse que o petróleo bruto também provém de países que não pertencem à OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). O Hemisfério Ocidental possui petróleo bruto abundante: o Brasil produz cerca de 300 milhões de barris por dia e até os Estados Unidos produzem cerca de 13 milhões de barris. Havia outros países, incluindo a Rússia, a Guiana, o Suriname, etc., que produziam petróleo bruto.

Falando sobre sustentabilidade, Puri disse que a Índia iria misturar biocombustíveis com gasolina a 20% entre 2025 e 2026, em vez da meta anterior de 2030. Embora o país tenha demonstrado a sua capacidade de produzir energia solar, também está confiante em atingir a quinta meta. Alvo de milhões de toneladas de hidrogênio verde. As usinas de biogás comprimido e de gás natural comprimido seriam aumentadas para alcançar a sustentabilidade, disse ele.

Puri disse que cerca de 67 milhões de pessoas, dos 1,4 bilhão de habitantes do país, abastecem nos pontos de venda todos os dias. Esperava-se que o consumo de petróleo bruto da Índia subisse para 7 milhões de barris por dia, dos actuais 5 milhões. Contudo, um quarto do crescimento global viria da Índia dentro de cerca de 20 anos. “Temos que planejar para amanhã e permanecer isolados contra possíveis distúrbios e perturbações”, disse ele.

Para garantir a segurança energética, a Índia abastece-se actualmente de petróleo bruto de 39 fontes, contra 27 fontes anteriores, afirmou, acrescentando que um governo democraticamente eleito não poderia sobreviver nem um único dia sem poder. Tem o dever para com os seus cidadãos de fornecer energia ininterrupta.

Defendendo o seu foco no aumento da capacidade de refinação do petróleo bruto, Puri disse que se a Índia colher mais energia verde, as refinarias poderão produzir produtos petroquímicos. Em breve chegará o dia em que os biocombustíveis também poderão ser comercializados, observou ele.

MS Nanda Kishor moderou a sessão. Dakshina Kannada MP Capitão Brijesh Chowta esteve presente.