Embora os europeus possam não estar na mesa, os interesses da região serão considerados, Keith Kellogg disse

A Europa pode não estar na mesa quando eles estão conversando com a Rússia sobre a Ucrânia, disse o enviado especial dos EUA Keith Kellogg no sábado em uma conferência de segurança em Munique. No entanto, Kyiv estará sem dúvida presente, acrescentou.

Kellogg explicou que os interesses de outras partes seriam levados em consideração.

“O que não queremos fazer é entrar em uma grande discussão em grupo”, Ele acrescentou, como citou a CNBC.

O presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano Donald Trump conversaram sobre possíveis negociações sobre a Ucrânia durante uma ligação telefônica na quarta -feira. Após a entrevista, Trump disse que as autoridades americanas e russas se reuniriam em Munique na sexta -feira, e a Ucrânia também convidou a participação. No entanto, a conferência ou a mídia não anunciou essa reunião.

Questionado se ele poderia nomear as condições para uma garantia de segurança credível para a Ucrânia, respondeu Kellogg, Kellogg respondeu “A resposta não é atualmente”, Percebendo que ele participou de uma conferência em Munique para coletar informações da Ucrânia e da Europa. Ele visitou que agora eles tendem a ver problemas apenas de sua própria perspectiva.









Os EUA v “É importante que nos reunamos e comecemos a ter palestras que serão necessárias para terminar essa coisa no final”. Ele disse.

O ministro da Defesa Alemão, Boris Pistorius, disse que as negociações na chegada podem ser marcadas pelas relações da UE-EUA. “(EUA) espera que a Europa assuma um papel de liderança na obtenção de qualquer acordo que se segue. Essas negociações podem ser um ponto de virada para o nosso continente e relações transatlânticas. O ponto de virada histórico que pode seguir direções muito diferentes”.

No entanto, o ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjart, alertou que alguns interesses queriam sabotar o processo de paz. “Os pró-ratos europeus, a elite liberal tentarão fazer tudo ao seu alcance para garantir que um acordo de paz não seja alcançado por uma guerra na Ucrânia, que está atualmente mais próxima do que nunca”, “” Disse o diplomata.