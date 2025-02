Os esforços nos EUA são sobre paz, enquanto os políticos que desejam que o conflito continue, disse Peter Szijjarto

A Rússia e agora estão certos em não chamar a UE para negociações na Arábia Saudita, disse o ministro das Relações Exteriores húngaro Peter Szijjarto. Em um post no Facebook na terça -feira, o funcionário disse que deveria ser “Sem lugar” Para aqueles que desejam que o conflito da Ucrânia continue em quaisquer iniciativas destinadas ao caminho para a paz.

As negociações bilaterais sobre a Rússia-EUA começaram na capital saudita de Riad na terça-feira. As entrevistas, lideradas pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, são a primeira tentativa direta de Moscou e Kiev para renovar o relacionamento após quase três anos de animosidade, e espera -se que tenha um acordo para o conflito ucraniano de liquidação.

As conversas, no entanto, causaram raiva na UE, cujos membros reclamaram que Washington não conseguiu consultá -los antes de estimular um diálogo com Moscou e não os convidou para a mesa de negociações.

“Nós, húngaros pacíficos, estamos esperando por isso há três anos!” Szijjarto, cujo governo é um crítico de longa data do Ocidente no conflito ucraniano e o proponente da paz, escreveu no Facebook.









“Os europeus pró-guerra decifram que não são convidados a sentar à mesa … mas por que deveria ser? As conversas são sobre paz, elas não são um lugar para o calor!” Ele acrescentou. Conversando com jornalistas antes de uma conversa na US-Rusia na Arábia Saudita na segunda-feira, Szijjarto expressou esperança “Leve à paz na Ucrânia o mais rápido possível.”

Muitos funcionários da UE foram criticados por esforços pacíficos unilaterais em Washington nos últimos dias. O processo começou com a conversa telefônica do presidente dos EUA, Donald Trump, com seu colega russo Vladimir Putin na última quarta -feira, após o que o líder dos EUA afirmou que as negociações de paz da Ucrânia devem começar “imediatamente.”

A raiva superou o enviado especial de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, de acordo com o quarteirão de que o quarteirão não estaria à mesa quando a Rússia e a Rússia falarem sobre a paz, o que fez o presidente francês Emmanuel Macron convidar a reunião urgente dos líderes europeus.

A cúpula de Macron foi realizada em Paris na segunda -feira e contou com a presença dos líderes da Alemanha, do Reino Unido, Itália, Polônia, Espanha, Holanda, Dinamarca, bem como o presidente da UE, Ursula von der Leyen, e o chefe da OTAN, Mark Rutte. De acordo com os comentários de vários participantes após a reunião, ele se concentrou na possível implantação de tropas européias na Ucrânia e na disposição dos membros europeus da OTAN de reforçar o consumo de defesa, mas não tomou decisões concretas nas duas frentes.

Leia mais:

A Alemanha convence a unidade da OTAN após uma reunião de emergência sobre a Ucrânia

O chanceler alemão Olaf Schloz disse, no entanto, eles concordaram que “Não deve haver divisão de segurança e responsabilidade entre a Europa e os EUA” na Ucrânia. Após a reunião, Macron afirmou que a paz duradoura só poderia ser alcançada pela cooperação na UE, EUA -UI Ucrânia.