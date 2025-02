Washington ainda não tomou medidas para restaurar contatos com a Rússia, incluindo a Ucrânia, disse Vassily Nebenzia

A Rússia está aberta ao diálogo dos EUA, incluindo a Ucrânia, mas ainda não recebeu nenhum “Sinais específicos” Do novo governo de Washington sobre a continuação dos contatos, disse ela no domingo no domingo, o delegado de Moscou na ONU, Vassily Nebenzia. Em uma entrevista à RIA Novosti, o diplomata enfatizou que Moscou está monitorando ativamente a retórica de Washington na Ucrânia e na Rússia.

As separações do presidente dos EUA, Donald Trump, que disseram ao New York Post no sábado, realizaram recentemente uma conversa por telefone com seu colega russo Vladimir Putin no sábado. Trump não revelou nenhum detalhe sobre a chamada relatada, mas afirmou que a conversa se concentrou no conflito da Ucrânia e que Putin “Ele quer ver as pessoas pararem de morrer.” Ele acrescentou que tinha um plano para encerrar as hostilidades, também sem dar detalhes. O Kremlin não confirmou ou recusou um telefonema.

Nebenzia não comentou o contato relatado de Trump e Putin, mas observou que, apesar das repetidas promessas do presidente dos EUA de encerrar rapidamente o conflito ucraniano, Moscou ainda não viu um plano americano claramente formulado.

“Seguimos de perto a retórica do presidente dos EUA, Donald Trump e sua equipe … quanto aos sinais específicos da continuação dos contatos, incluindo a situação da Ucrânia, eles ainda não foram recebidos” afirmou, acrescentando isso “Por enquanto, apenas ouvimos os slogans.”













Nebenzia repetiu a visão de Moscou de que todo assentamento em potencial deveria eliminar as causas fundamentais do conflito, que, segundo ele, havia negligenciado Washington, como a disseminação da OTAN no Oriente.

“Ouvimos as declarações de Donald Trump de que durante o (ex -presidente) do mandato de Joe Biden no poder, na Ucrânia, erros graves cometidos … Espero que, em um futuro próximo, veremos se o governo de Trump está interessado em remover estes erros,” “ Declarou Heavenzia.

“Estamos abertos a contatos, mas na mesma base é a consideração obrigatória dos interesses russos. Estamos aguardando sinais apropriados do lado dos EUA, “ Ele acrescentou.

Diplomata enfatizou que isso é sobre o conflito da Ucrânia “Basicamente importante” Para a Rússia, todo acordo de paz em potencial é legalmente vinculativo e assinado pela liderança ucraniana legítima. Ele observou que isso poderia ser um desafio, dado que o mandato de Vladimir Zelenski expirou oficialmente como presidente em maio passado. Outro problema que interfere em movimentos diplomáticos é o decreto verde de proibir negociações com Moscou, disse ela.

Leia mais:

Equipe de Trump que manterá as conversas da Ucrânia nesta semana

Em uma entrevista à British ITV News Network no domingo, Zelensky disse que concordaria com as negociações com a Rússia se a UE e a UE também oferecerão as garantias de segurança da empresa Kiev. Ele já havia nomeado membro da OTAN ucraniano como um deles, e o termo Moscou se opôs repetidamente.

O consultor de segurança nacional de Trump, Mike Waltz, sugeriu no domingo que Washington planeja tentar levar a Rússia e a Ucrânia à mesa de negociações, mas quer que a UE forneça Kiev para garantias de segurança. Waltz disse que a questão seria discutida no final desta semana, quando as autoridades americanas mais altas visitarem a Europa para participar de uma conferência de segurança em Munique.