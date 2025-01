Semana passada esta noite com data de lançamento da 12ª temporada de John Oliver confirmada

A data de lançamento de Semana passada esta noite com John Oliver, temporada 12 foi confirmado. A série estreou originalmente na HBO em 27 de abril de 2014. Os episódios mais tarde começaram a ser exibidos no Max. Em dezembro de 2023, pouco antes de a décima temporada terminar de ir ao ar, a HBO deu sinal verde para mais três temporadas de Last Week Tonight, anunciando efetivamente que o programa continuará a ser exibido pelo menos até 2026.

A 12ª temporada de Last Week Tonight with John Oliver estreará na HBO no domingo, 16 de fevereiro de 2025, conforme mencionado em tomate podre. A estreia da temporada também estará disponível para transmissão no Max. O episódio 2 será lançado uma semana depois, em 23 de fevereiro.

Isso aconteceu depois de ter sido revelado na página oficial do Last Week Tonight no! E John sentirá tanta falta deles até a estreia da 12ª temporada em fevereiro, que ele está realmente chorando agora. Mas se o deixarmos brincar com a bola por 10 minutos nos bastidores, ele deverá se recuperar. Daí 11:10”, o correspondênciacompartilhado em novembro de 2024, leia.

O apresentador britânico e americano John Oliver foi comediante antes de ganhar destaque na televisão americana. Ele atuou como correspondente-chefe do The Daily Show com Jon Stewart no passado. Ele também escreveu para a aclamada série e apresentou vários episódios durante o último ano de sua gestão lá.

Desde sua estreia em 2014, Last Week Tonight se tornou um dos talk shows noturnos mais impactantes da televisão americana. Ele ganhou vários prêmios, incluindo vários prêmios Peabody e Primetime Emmy. Como mencionado acima, a HBO renovou a série por mais três temporadas em dezembro de 2023. A 11ª temporada estreou em 18 de fevereiro de 2024 às 23h horário do leste dos EUA e foi ao ar por 30 episódios antes de terminar em 17 de novembro de 2024.