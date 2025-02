Seminário Explore maneiras de melhorar o desempenho de vegetais e frutas no distrito de Virudhunagar

O Instituto de Tecnologia de Sethu organizou um seminário de um dia sobre técnicas de agricultura/horticultura e fez uma exposição de frutas aqui na segunda -feira.

De acordo com um comunicado à imprensa, o vice -presidente do colecionador Jeyaselan fez um endereço online à reunião. O fundador e presidente Sit S. Mohammed Jaleel presidiu.

Pesquisadores do Instituto Agrícola de Kovilaankulam fizeram uma apresentação sobre técnicas e estratégias agrícolas avançadas que podem ser usadas para melhorar o desempenho de vegetais e frutas na região.

Além dos estudantes do Departamento de Engenharia Agrícola, agricultores progressistas e especialistas em horticultura participaram do seminário. Um grande número de agricultores também visitou a exposição.

O Departamento de Pesca, o Conselho de Desenvolvimento de Seda e as empresas do setor privado estabeleceram cargos e exibiram os últimos avanços em seus campos. As exposições forneceram aos agricultores e assistentes informações valiosas sobre práticas modernas que podem contribuir para a agricultura sustentável e o aumento da produtividade.

CEO da Sit SMIDI Mohaide, JCEO Sushti Mohamed Aliara Maraikayar, diretor GD Sivakumar, Faculdade de Engenharia Agrícola Muthu Chozharajan e S. Thi participaram. Vice -diretor (Horticultura) Vasuki Bem -vindo.

O seminário e a exposição não apenas facilitaram a troca de práticas agrícolas inovadoras, mas também proporcionaram uma oportunidade de aprendizado prático através das várias exposições. O evento foi um passo adiante para fortalecer o ecossistema agrícola de Virudhunagar e garantir um futuro mais brilhante para sua comunidade agrícola, segundo o comunicado.