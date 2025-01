Seminário Teológico da Virgínia: “Estamos orgulhosos do nosso estudante bispo Mariann Budde”

O Seminário Teológico da Virgínia emitiu uma declaração na sexta -feira em apoio ao estudante Bishop Mariann Budde depois de receber uma rejeição conservadora pelos comentários nesta semana durante o serviço de oração inaugural da Catedral Nacional para o Presidente Trump.

“Estamos orgulhosos do nosso estudante bispo Marianne Budde por sua lealdade à testemunha bíblica. Peça a um presidente que seja misericordioso, está na tradição dos profetas da Bíblia Hebraica “, escreveu Ian Markham, presidente da escola e reitor em um Publicação do Facebook.

Budde falou diretamente com Trump durante o serviço, pedindo que ele tivesse “misericórdia” na comunidade LGBTQ e imigrantes sem documentos, que obtiveram críticas rápidas dos republicanos.

“Embora a resposta esmagadora que o VTS recebeu sobre seu sermão tenha sido positiva, também recebemos várias queixas sobre nosso trabalho devido ao seu treinamento em nosso domínio e programas da Divindade do Doutor no Ministério”, acrescentou Markham.

“Para ser claro, ensinamos o evangelho como refletido nas Escrituras Sagradas. Apoiamos e paramos com nosso aluno de bispo.

Budde disse que “desejando -me” as pessoas após o serviço, mas acrescentou que respeitam opiniões diferentes enquanto permanecem em suas declarações a Trump.

“Eu tive pessoas que me desejam mortas. Não tenho certeza de que eles ameaçaram me matar, mas pareciam felizes se eu conhecesse meu destino eterno no início da tarde “, disse o bispo episcopal durante uma aparição na quarta -feira no programa” The Rachel Maddow “da MSNBC.

“E eu simplesmente diria que estava tentando incentivar um tipo diferente de conversa, que certamente pode discordar de mim, você pode discordar do que eu disse ou fiz, mas poderíamos, como americanos e companheiros de Deus, falar, falar um para outros com respeito?

