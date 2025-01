Sempre procure bons conselhos – o hindu

Se uma pessoa está profundamente envolvida em pensamentos, tome medidas para transformá -las em ação. Thiruvaluvar diz que os homens da mente resolveram certamente alcançar o que eles querem (Enniya enniyangu – Kural 666). Ações são o resultado de pensamentos. Aplica -se a obras boas e ruins. Suponha que um ladrão seja firme em sua determinação, nesse caso, ele se entrega ao roubo, enquanto um aluno que aspira a se tornar uma boa personalidade esportiva, impulsionada pela paixão, trabalha duro e alcança seu objetivo.

Como surge a cerebração? Thanneerpalli Krishnan Swamy disse em um discurso que estamos neste Prakriti (Natureza), que consiste em três qualidades: Sattva, Rajas e Tamas. Eles são inerentes a uma pessoa, mas em proporções desiguais. Eles criam a idéia de cogitação no homem. Krishna declara no Bhagavad Gita que as ações estão sendo realizadas de todas as formas pelo Gunas de Prakriti. Ele, que ignora a natureza de si mesmo, pensa: “Eu sou o criador”, mas ele está realmente fazendo o fato de Gunas de Prakriti (CH 3-Verso 27). Como o algodão, que é facilmente queimado, uma pessoa cujo único pensamento é ganhar dinheiro, no entanto, ele pode seguir o conselho de um homem, mesmo que esteja errado. O parceiro deve ser bom. As pessoas devem tentar se associar ao piedoso que sempre oferecem um conselho mais saudável para seguir o caminho justo. Pessoas boas criam patriotas, enquanto elementos anti -sociais criam extremistas. Ambos são influenciados pela persuasão, mas por diferentes grupos.

Sage Yagnvalkya diz que os homens devem evitar a companhia daqueles que realizam fatos em prol de outros, elogiando -os, o que entende mal os Sasras e que eles são astutos e enganosos.

Pessoas nobres cujos pensamentos são claros, não contaminados e não contaminados sempre mostrarão a direção certa e nos ajudarão a atravessar o mar de Samsara.