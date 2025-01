Senado aprova projeto de detenção de imigrantes que pode ser a primeira medida que Trump sanciona

Recém-saído da posse do presidente Donald Trump, o Senado aprovou na segunda-feira (20 de janeiro de 2025) um projeto de lei que exigiria que as autoridades federais detivessem imigrantes acusados ​​de roubo e crimes violentos, a primeira medida que ele provavelmente promulgará e que dará mais peso aos seus planos de deportar milhões de imigrantes.

Trump fez da ampla repressão à imigração ilegal a sua principal prioridade, e o Congresso, com os republicanos no controlo e alguns democratas dispostos a concordar, está a mostrar que está pronto para fazer o mesmo.

A aprovação da Lei Laken Riley, em homenagem a uma estudante de enfermagem da Geórgia cujo assassinato pelas mãos de um venezuelano no ano passado se tornou um grito de guerra para a campanha de Trump à Casa Branca, foi um sinal de como o Congresso se inclinou acentuadamente para a direita na fronteira. segurança e imigração.

“Não queremos que criminosos entrem no nosso país”, disse Trump aos seus apoiantes no Capitólio, acrescentando que espera celebrar a assinatura de um projeto de lei “dentro de uma semana ou mais”.

Trump já está a pôr fim a muitos dos programas de fronteira e imigração do ex-presidente Joe Biden, afastando os Estados Unidos das tentativas democratas de implementar políticas de imigração mais humanas, numa altura em que um número recorde de pessoas chegava por vezes à fronteira com o México. A ação rápida na política de imigração foi uma prova de como os Democratas já não resistiam a algumas propostas de aplicação rigorosa.

“Se você entra neste país ilegalmente e comete um crime, você não deveria ser livre para vagar pelas ruas desta nação”, disse a senadora Katie Britt, republicana do Alabama, que ajudou a aprovar o projeto no Senado.

O projeto foi aprovado em uma votação processual importante no Senado na semana passada, com o apoio de 10 democratas, e uma legislação semelhante ganhou o apoio de 48 democratas da Câmara no início deste mês.

A Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, aprovou a sua versão do projeto de lei, mas ainda terá de aceitar as alterações feitas no Senado.

A legislação exigiria que as autoridades federais detivessem imigrantes acusados ​​de crimes como furtos em lojas, bem como crimes que ferem ou matam alguém, e daria aos estados nova capacidade legal para contestar decisões federais de imigração, incluindo as dos juízes de imigração.

Os críticos do projeto de lei dizem que a disposição abrirá a porta para os procuradores-gerais estaduais republicanos travarem uma batalha legal contra as decisões federais de imigração, injetando ainda mais incerteza e partidarismo na política de imigração.

A deportação de milhões de imigrantes ou a aplicação da Lei Laken Riley dependerá em grande parte da capacidade do Congresso de alocar 100 mil milhões de dólares. Os republicanos estão a debater como aprovar esse dinheiro através de um processo conhecido como reconciliação orçamental, que lhes permitirá aprová-lo no Congresso apenas com base em votos partidários.

Isso não será fácil na Câmara, onde os republicanos detêm a maioria por apenas alguns assentos.

A Lei Laken Riley atualmente não tem financiamento associado a ela, mas os democratas do Comitê de Dotações estimam que o projeto custaria US$ 83 bilhões nos próximos três anos, de acordo com um memorando obtido por A Associated Press. A Imigração e Alfândega dos EUA estimou que seria necessário quase triplicar o número de leitos de detenção e realizar mais de 80 voos de remoção por semana para implementar os requisitos, de acordo com o memorando.

“É muito dinheiro para gastar num projecto de lei que irá causar o caos, punir os imigrantes legais e minar o devido processo nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que desvia recursos das ameaças reais”, disse a senadora de Washington Patty Murray, a principal democrata no país. Câmara dos Representantes. o Comitê de Dotações do Senado, em discurso na semana passada.