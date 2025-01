Senado oferece mais confirmações, enquanto o Partido Republicano da Câmara recua para discutir a agenda de Trump

O Senado deve receber mais indicados para o gabinete do presidente Trump esta semana, com um punhado de suas controversas escolhas para perguntas de campo durante suas audiências de confirmação.

Tulsi Gabbard, escolhido por Trump para diretor de inteligência nacional; Robert F. Kennedy Jr., indicado por Trump para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS); E Kash Patel, escolhido por Trump para ser diretor do FBI, comparecerá esta semana perante comissões relevantes para audiências que poderão tornar-se tensas à medida que os senadores perguntarem sobre os seus comentários anteriores, várias posições e visões ao longo dos próximos quatro anos.

Do lado da Câmara, os republicanos estão a reunir-se na Florida para o seu retiro anual, onde o grupo discutirá os seus planos para fazer avançar a agenda de Trump. O presidente deve comparecer na segunda-feira.

Também esta semana, o Senado irá considerar um projeto de lei para sancionar pessoas associadas ao Tribunal Penal Internacional, depois de o órgão ter emitido mandados de prisão para autoridades israelitas no ano passado.

Senado considerará mais indicados para gabinete de Trump

O Senado está a caminho de confirmar mais nomeados para o Gabinete de Trump esta semana, à medida que os líderes do Partido Republicano procuram estabelecer a administração do presidente a um ritmo rápido.

Na segunda-feira, a Câmara Alta confirmará Scott Bessent como secretário do Tesouro, depois que o nomeado superou um importante obstáculo processual em uma votação bipartidária por 67-23 no sábado. Também na segunda-feira, os senadores realizarão uma votação processual sobre a indicação de Sean Duffy para secretário de Transportes.

Na quarta-feira, o Comitê Judiciário do Senado votará a nomeação de Pam Bondi para procuradora-geral e, na quinta-feira, o Comitê de Relações Exteriores do Senado realizará uma votação sobre a nomeação antecipada da deputada Elise Stefanik (RN.Y.) para ser embaixadora. dos Estados Unidos pelo Embaixador dos Estados Unidos ao Embaixador dos Estados Unidos. Nações Unidas. Espera-se que Stefanik passe pelo processo de confirmação com apoio bipartidário.

Além dos votos em comissões e no plenário, vários nomeados importantes para o Gabinete, incluindo alguns controversos, estão programados para audiências de confirmação esta semana, enquanto Trump procura solidificar as suas fileiras.

Tulsi Gabbard, escolhida por Trump para ser diretora de inteligência nacional, comparecerá perante o Comitê de Inteligência do Senado na quinta-feira, uma audiência de confirmação que deverá atrair atenção significativa enquanto a ex-congressista enfrenta o escrutínio dos legisladores. Especificamente, algumas pessoas levantaram preocupações sobre a sua visita de 2017 ao ex-líder sírio Bashar al-Assad e os comentários que ele fez sobre a Guerra Rússia-Ucrânia.

Além disso, Robert F. Kennedy Jr., nomeado por Trump para secretário do HHS, responderá a perguntas dos legisladores esta semana, comparecendo ao Comitê de Finanças do Senado na quarta-feira e ao Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado na quinta-feira. O Comitê de Finanças do Senado votará a confirmação de Kennedy posteriormente.

A história de ceticismo em relação às vacinas de Kennedy provavelmente surgirá durante essas audiências.

Kash Patel, escolhido por Trump para ser diretor do FBI, deve comparecer perante o Comitê Judiciário do Senado na quinta-feira, marcando uma audiência para outro controverso candidato ao Gabinete. Patel foi criticado por legisladores por comentários que fez sobre o “estado profundo” e o governo armado e por seu voto para esvaziar a sede do FBI em seu primeiro dia de trabalho.

Além desses três indicados, Howard Lutnick, escolhido por Trump para Secretário de Comércio, comparecerá perante o Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado na quarta-feira; A ex-senadora Kelly Loeffler (R-Ga.), escolhida por Trump para ser administradora da Administração de Pequenas Empresas, receberá perguntas do Comitê de Pequenas Empresas e Empreendedorismo do Senado; E Daniel Driscoll, escolhido por Trump para secretário do Exército, terá sua audiência com o Comitê de Serviços Armados do Senado na quinta-feira.

House Gop vai para a Flórida para se aposentar

Os republicanos da Câmara estão a caminho da Florida para o seu retiro anual esta semana, enquanto o grupo traça o seu plano para fazer avançar a extensa agenda de Trump.

A Conferência do Partido Republicano da Câmara está programada para se reunir no Trump National Doral, que contará com as participações de Trump e do vice-presidente Vance. Trump se juntará ao grupo para jantar na noite de segunda-feira.

A reunião ocorre num momento em que os republicanos da Câmara estão de olho num cronograma ambicioso para alcançar a agenda de Trump, incluindo a extensão dos cortes de impostos de 2017, a promulgação da reforma das fronteiras e a aprovação da política energética. O presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), Disse que pretende promulgar esses itens da lista de desejos num pacote abrangente que passe pelo processo de reconciliação orçamental, permitindo ao Partido Republicano contornar a oposição democrática no Senado.

Johnson disse que deseja aprovar uma resolução orçamentária, que desbloqueie o processo de reconciliação, na semana de 27 de fevereiro, um cronograma que provavelmente será difícil enquanto o orador resolve uma série de divergências em sua conferência.

Além de fazer avançar a agenda de Trump, o Congresso enfrenta o prazo de 14 de março para financiar o governo e terá de lidar com o limite da dívida neste verão, duas questões espinhosas que provavelmente serão pesadas para a maioria dos deputados na Câmara.

Espera-se que os republicanos discutam todas essas questões e muito mais no retiro desta semana.

“Estamos ansiosos por uma grande reunião familiar e uma sessão de trabalho muito produtiva para tomar muitas das decisões finais realmente importantes que temos”, disse Johnson aos repórteres na quinta-feira.

Senado votará projeto de lei de sanções do TPI

O Senado votará uma legislação para sancionar os funcionários do TPI esta semana, depois que o tribunal emitiu mandados de prisão para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa por seu envolvimento na Guerra Israel-Hamas.

Na terça-feira, às 14h15, a Câmara fará a votação processual da medida.

A Câmara aprovou o projeto em uma votação bipartidária de 243 a 140 no início deste mês, com 198 republicanos e 45 democratas apoiando a legislação. Se for aprovado no Senado, irá para a mesa de Trump.

O projeto de lei, intitulado Lei de Contraação do Tribunal Ilegítimo, emitiria sanções a funcionários ou entidades do TPI que apoiam o tribunal pelos esforços “para investigar, prender, deter ou processar” cidadãos ou nacionais de um país aliado que não seja signatário do Estatuto de Roma. que é o tratado que estabelece o tribunal e os países sobre os quais tem jurisdição. Se promulgado, entrará em vigor 60 dias após ser assinado.

A votação desta semana já está a caminho de ser bipartidária. O senador John Fetterman (D-Pa.), um forte aliado de Israel, escreveu no X que planeja apoiar a legislação.

“O tratamento dado pelo TPI a Israel e a má interpretação do Hamas eram inaceitáveis. Deveríamos absolutamente sancionar o TPI. Pretendo votar a favor do projeto e peço respeitosamente aos meus colegas que se juntem a mim”, escreveu Fetterman.

O TPI emitiu mandados de prisão para Netanyahu, Yoav Gallant, o ex-ministro da Defesa, e Mohammed Deif, o comandante do Hamas responsável pelo ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel. Tel Aviv diz ter matado Deif, mas o Hamas não confirmou sua morte. Os promotores do TPI acusaram tanto o Hamas quanto Israel de cometer crimes de guerra.

Fonte