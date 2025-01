Senador democrata diz não a Bondi atualmente: ‘Estou tentando ser justo’

O senador democrata Chris Coons (Del.) disse após a audiência de quarta-feira sobre a escolha do procurador-geral do presidente eleito Trump, Pam Bondi, que atualmente votará não, mas deseja “ser justo”.

Coons se juntou ao programa “The Source” da CNN na quarta-feira, onde foi questionado sobre as perguntas feitas a Bondi no início do dia. Ele disse que Bondi respondeu suficientemente às suas duas primeiras perguntas, mas a terceira resposta o fez questionar sua candidatura.

“Foi a terceira pergunta, onde eu disse: ‘O que você faria se recebesse ordem de fazer algo ilegal ou antiético?’”, Disse Coons. “Ela disse: ‘Isso é hipotético, não vou responder.’”

Coons disse que precisava dizer a Bondi que não era hipotético porque Trump poderia pedir que ele fizesse isso.

Kaitlan Collins, da CNN, perguntou ao senador se a resposta de Bondi a essa pergunta significava que ela não votaria em sua confirmação.

“No momento estou dizendo não, mas… vou voltar e revisar a transcrição”, ele respondeu. “Estou tentando ser justo e tentando dar a ele uma chance razoável de ganhar meu voto, mas no final da audiência de hoje não fiquei satisfeito.”

Bondi foi interrogada por senadores na quarta-feira enquanto enfrentava o teste para se tornar procuradora-geral de Trump. Ela foi a segunda escolha, uma escolha mais tradicional, depois que o ex-deputado Matt Gaetz (R-Flórida) retirou seu nome de consideração em meio a um relatório contundente.

Há preocupação entre os democratas de que quem quer que Trump escolha para liderar o Departamento de Justiça transforme a agência num braço de retaliação contra os inimigos do presidente eleito.

Os democratas aproveitaram o tempo de quarta-feira para interrogar Bondi sobre o que consideram ser a maior questão: se ele rejeitará os pedidos de Trump para atacar seus inimigos políticos.

Bondi criticou as múltiplas investigações sobre Trump como prova de que o Departamento de Justiça foi usado como arma para ganhos políticos, embora os democratas jurem que isso nunca foi o caso.

Coons disse na CNN que é uma “proteção fundamental” que o Departamento de Justiça e o FBI permaneçam independentes. Ele disse que a forma como Bondi não respondeu explicitamente à sua terceira pergunta levanta preocupações.

“Para mim, esta é uma questão crítica: você se levantará se a situação assim o exigir e demonstrará que a independência do Departamento de Justiça é mais importante do que a lealdade a um candidato que você apoia fortemente?” Coons disse.

Fonte