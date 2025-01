Senador do estado de Nova York descarta candidatura para presidente do DNC e endossa Martin

Senador do estado de Nova York descarta candidatura para presidente do DNC...

O senador do estado de Nova York, James Skoufis (D), encerrou sua candidatura à presidência do Comitê Nacional Democrata (DNC) e apoiou o presidente do Partido Democrata de Minnesota, Ken Martin, para o cargo na quinta-feira.

Em comunicado, Skoufis disse que estava liberando seus seguidores e “exortando-os” a apoiar Martin.

“Eu apoio Ken porque ele é um homem íntegro e tenho profundo respeito por sua visão, carisma, coragem e histórico de invencibilidade nas eleições estaduais. Eu sei que ele, assim como eu, está focado em vencer, não em girar”, disse Skoufis. “Ele se concentrará novamente no que é mais importante para o nosso partido: expandir o mapa e reconstruir nossa outrora grande tenda democrata, tirando o poder do DC Beltway e expulsando a classe de consultores fora de alcance.”

Martin elogiou Skoufis numa declaração separada, chamando-o de “um trunfo inestimável para o Partido Democrata de hoje”.

“O senador Skoufis provou ser um mensageiro novo e eficaz que construiu as diversas coligações necessárias para ajudar os democratas a vencer em distritos profundamente vermelhos”, disse Martin.

Este desenvolvimento ocorre no momento em que muitos democratas escolhem os seus candidatos preferidos para serem os porta-estandartes do seu partido antes das eleições presidenciais de 1 de Fevereiro. A candidatura de Martin conta com 51 endossos dos atuais presidentes e vice-presidentes dos partidos estaduais. O presidente do Partido Democrata de Wisconsin, Ben Wikler, recebeu vários endossos importantes na disputa de figuras como o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer (DN.Y.) e a ex-candidata ao governo da Geórgia, Stacey Abrams (D). Enquanto isso, o ex-governador de Maryland, Martin O’Malley (D), elogiou o endosso de mais de 60 prefeitos atuais e ex-prefeitos.

Na quarta-feira, o estrategista progressista Faiz Shakir, que representou o senador Bernie Sanders (I-Vt.), lançou uma candidatura tardia à presidência do Comitê Nacional Democrata.

