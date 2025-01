Sensex e Nifty despencam mais de 1,5% em meio a saídas de fundos estrangeiros, preocupações com a temporada de lucros

Os índices de ações de referência Sensex e Nifty despencaram 1,6% na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) em meio a vendas generalizadas, já que as preocupações com o crescimento dos lucros do terceiro trimestre e a contínua fuga de capital estrangeiro minaram o apetite pelo risco.

Além disso, os traders afirmaram que o receio do novo vírus HMP, a desvalorização da rúpia e a tendência fraca nos mercados asiáticos pesaram ainda mais sobre o sentimento.

Ampliando as perdas, o índice de referência BSE de 30 ações, Sensex, despencou 1.258,12 pontos ou 1,59%, fechando abaixo do nível de 78.000, em 77.964,99. Durante o dia, caiu 1.441,49 pontos ou 1,81%, para 77.781,62.

O NSE Nifty caiu 388,70 pontos ou 1,62% para 23.616,05.

Do pacote de 30 ações de primeira linha, Tata Steel, NTPC, Kotak Mahindra Bank, IndusInd Bank, Power Grid, Zomato, Adani Ports, Asian Paints, Mahindra & Mahindra e Reliance Industries estavam entre os maiores retardatários.

Titan e Sun Pharma foram os únicos vencedores.

“Os mercados de ações indianos estão testemunhando um declínio acentuado hoje, com o Nifty e o Bank Nifty caindo abaixo de suas médias móveis de 200 dias (DMA). A liquidação pode ser atribuída a um aumento nas vendas por investidores institucionais estrangeiros (FIIs) e às preocupações sobre a próxima temporada de ganhos do terceiro trimestre.

“Além disso, os temores relacionados ao novo HMPV aumentaram o sentimento de baixa, desencadeando novas rodadas de vendas após a recente retração contra a tendência”, disse Santosh Meena, chefe de pesquisa da Swastika Investmart.

Os investidores institucionais estrangeiros (FIIs) transferiram ações no valor de Rs 4.227,25 milhões na sexta-feira, após um dia de folga, de acordo com dados da bolsa.

Nos mercados asiáticos, Seul fechou em alta, enquanto Tóquio, Xangai e Hong Kong terminaram em baixa.

Os mercados europeus negociaram com resultados mistos. Os mercados dos EUA terminaram em território positivo na sexta-feira.

O petróleo de referência global Brent caiu 0,25%, para US$ 76,32 o barril.

O índice de referência da BSE caiu 720,60 pontos ou 0,90%, para fechar em 79.223,11 na sexta-feira. O Nifty despencou 183,90 pontos ou 0,76%, para 24.004,75.