Sensex, escalada bacana no comércio inicial no comício do mercado global

Os índices de referência das taxas de mercado de ações Sensex e bacanas aumentaram no comércio inicial na sexta -feira (24 de janeiro de 2025), rastreando uma tendência firme nos mercados globais.

A BSE de 30 Shared Sensex subiu 282,35 pontos, para 76.802,73 no comércio inicial. A NSE Nifty aumentou 86,7 pontos para 23.292,05.

Do pacote de 30 lascas azuis compartilhadas, a grade de eletricidade, o cimento ultratech, o NTPC, o tata de aço, as pinturas asiáticas e o banco de eixos foram os principais vencedores.

Tata Motors, Sun Pharma, Zomato e Kotak Mahindra Bank estavam entre os retardatários.

Nos mercados asiáticos, Seul, Tóquio, Xangai e Hong Kong estavam operando no território positivo.

Os mercados americanos acabaram mais altos na quinta -feira (23 de janeiro de 2025).

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta -feira (23 de janeiro de 2025) foi ao Fórum Econômico Mundial, onde ofereceu baixos impostos sobre líderes empresariais se eles fabricassem seus produtos nos Estados Unidos enquanto os ameaçavam com tarifas, se não o fizerem.

Ao ir para a reunião anual do fórum aqui através da videoconferência, Trump também disse que pedirá à Arábia Saudita e à OPEP que reduz os preços do petróleo e disse que, se os preços caírem pela guerra da Rússia-Ucrânia, eles terminarão imediatamente.

“Em todo o mundo, os preços dos alimentos desceram o telhado”, disse ele, e tomou medidas imediatas para controlar a inflação nos Estados Unidos.

“Prometo eliminar 10 regulamentos antigos para cada novo regulamento … aprovarei os maiores cortes de impostos na história dos Estados Unidos para ajudar nosso povo”, disse ele.

“A força do mercado dos EUA com S&P 500 estabelece outro registro mais alto e o desempenho dos títulos dos Estados Unidos para 10 anos, enérgico em torno de 4,65%, continuará pesando no mercado indiano”, disse VK Vijayakumar, Strolle no chefe de investimentos de investimentos , Geojit Financial Services ,.

Investidores institucionais estrangeiros (FII) baixaram ações no valor de ₹ 5.462,52 milhões de rúpias na quinta -feira (23 de janeiro de 2025), de acordo com dados de câmbio.

A referência global de petróleo Brent petróleo submergiu 0,19% a US $ 78,14 por barril.

O índice de referência da BSE Sensex aumentou 115,39 pontos ou 0,15% para se estabelecer em 76.520,38 na quinta -feira (23 de janeiro de 2025). A Nifty aumentou 50 pontos ou 0,22% para terminar 23.205,35.