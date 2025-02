As taxas de referência Sensex e Nifty diminuíram no comércio inicial na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025), uma vez que os fundos estrangeiros persistentes do mercado de capitais indianos e a desaceleração dos ganhos corporativos continuaram a prejudicar o sentimento de investidores.

O BSE Sensex de 30 ações caiu 297,8 pontos para 75.641,41 no comércio de abertura. O NSE Nifty diminuiu 119,35 pontos para 22.809,90.

Mais tarde, ambos os índices de referência caíram ainda mais. O medidor BSE Bellwether citou 476,70 pontos mais baixos em 75.470,18, enquanto o Nifty citou 146,80 pontos em 22.782,45.

De Sensex, Mahindra e Mahindra, Tata Steel, Infosys, Tech Mahindra, Tata Consultancy Services e ICICI Bank foram o maior atraso.

Bajaj Fiestserv, tintas asiáticas, Tata Motors e Indusind Bank estavam entre os vencedores.

Investidores de portfólio estrangeiro (FPI) baixaram ações no valor de ₹ 4.294,69 milhões de rúpias na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025), de acordo com dados do Exchange.

O fluxo total de saída por FPI atingiu ₹ 99.299 milhões de rúpias, quase ₹ 1 lakh crore, em 2025 até agora, mostrou os dados com depósitos. O FPI levou ₹ 21.272 milhões de rúpias nas duas primeiras semanas deste mês, impulsionada por tensões globais depois que os Estados Unidos impuseram tarifas de importação. Isso ocorreu após uma saída líquida de ₹ 78.027 milhões de rúpias em janeiro.

Nos mercados asiáticos, Seul, Tóquio, Xangai e Hong Kong estavam operando no território positivo.

Os mercados dos EUA terminaram principalmente mais em sexta -feira (14 de fevereiro de 2025).

“O mercado de ações indiano tem um menor rendimento este ano, com o bacana que oferece retornos negativos de 3,4% em comparação com 4,19% de rendimentos no S&P 500 e 11,7% dos rendimentos na Europa”, disse VK Vijayakumar, chefe de investimentos de investimentos da Geojit Financial Serviços.

“A razão básica para esse baixo desempenho é a forte desaceleração nos lucros corporativos este ano. Os resultados do terceiro trimestre indicam apenas cerca de 7% do crescimento dos ganhos. O fato é que um crescimento modesto de um único dígito lucros não merece altas avaliações. Essa é a razão básica por trás da venda implacável de FII que impactou o mercado. Apreciar os dólares agravou o problema ”, acrescentou.

O referências globais de referência de petróleo Brent Cittou 0,05% superior a US $ 74,78 por barril.

O ponto de referência da BSE caiu 199,76 pontos ou 0,26% para se estabelecer em 75.939,21 na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025). O Nifty diminuiu 102,15 pontos ou 0,44%, para 22.929,25.

Nos últimos oito dias de negociação, o ponto de referência da EEB entrou em colapso de 2.644,6 pontos ou 3,36%, e o Nifty caiu 810 pontos ou 3,41%.