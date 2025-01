Sente -se para investigar a suposta ‘conspiração’ para prender Fadnavis, Shinde durante o governo do MVA

O governo de Maharashtra na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) formou uma equipe de investigação especial (SIT) de quatro policiais seniores para investigar as acusações de uma “conspiração” durante o governo de Maha Vikas Aghadi para apresentar casos falsos contra o atual ministro Devendra Fadnavis e O principal vice -ministro Eknath Shinde e os colocou atrás das grades.

O SIT se formou um mês e meio depois que o governo o anunciou à demanda do líder sênior do BJP, Pravin Darekar, que havia levantado o problema no chão da casa durante a sessão de inverno da Assembléia de Maharashtra.

“Isso se refere à conspiração para pegá -los em casos falsos. Ele mencionou isso através do ponto de informação da casa. O governo havia prometido uma sessão naquela época. Isso se refere a um caso em Thane ”, disse Darekar O hindu.

Pesquisa de acusações

A resolução do governo emitida na sexta -feira disse: “A aprovação do governo é concedida para estabelecer a vaga na presidência do comissário de polícia de Mumbai, Satyanarayan Chaudhary. Os seguintes oficiais foram nomeados no SIT: Rajiv Jain, Dig, SRPF, Mumbai; Navnath Dhawle, vice -comissário de polícia, Zona 6, Mumbai; e Adikrao Pol, Comissário Assistente de Polícia, Mumbai.

O mandato do SIT é analisar as queixas contra uma investigação feita pelo DCP Laxmikant Patil. O legislador que levantou o problema na Câmara recebeu 30 dias para fornecer informações adicionais contra a sessão. O SIT também foi solicitado a dar recomendações sobre a ação que será tomada contra o oficial após a investigação. A ordem diz que a investigação deve ser feita “imediatamente”, embora o SIT não tenha recebido nenhum prazo estipulado para concluir seu trabalho.

Operação de picada

Darekar mostrou uma caneta na Assembléia de Maharashtra em 17 de dezembro, alegando que continha evidências da suposta conspiração do governo do MVA. Ele afirmou que o Pen Drive contém um vídeo de uma operação de picada e um clipe de áudio de uma conversa entre policiais seniores sobre isso.

“As imagens mostram um vice -comissário de polícia, oferecendo a um cidadão para dar declarações falsas para envolver Devendraji. Em outro vídeo, o ACP Patil é visto conversando com alguém sobre a reabertura de um caso antigo. O ACP Patil estabelece claramente que os objetivos reais do caso são Devendra Fadnavis e Eknath Shinde, então ministro do desenvolvimento urbano ”, disse Darekar em dezembro.

O Sr. Darekar havia feito quatro demandas: a formação de uma sessão; a suspensão do DCP Laxmikant Patil; a eliminação do promotor público Shekhar Jagtap do painel do governo; e um caso que será reservado contra o ex -diretor geral da polícia e o comissário de polícia de Mumbai, Sanjay Pandey. O governo havia anunciado imediatamente que uma sessão seria formada.

Reagindo à formação do SIT, disse o porta -voz do Shiv Sena UBT Anand Dubey O hindu: “A parte que usa abertamente as agências centrais já formou uma sessão. Não há razão para se surpreender. Não fizemos nada de errado.