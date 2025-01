Sentindo-se criminalizado, advogado Tony Budidjaja pede que os casos que trata não estagnem

Jacarta – O advogado Tony Budidjaja pediu a continuação do processo de execução da PT Sumi Asih ou da PT Sumi Asih Indústria Oleoquímica. No entanto, ele enfrenta atualmente um processo judicial num caso de difamação que é suspeito de ser uma tentativa de criminalização.

Tony foi nomeado suspeito pela Polícia Metropolitana do Sul de Jacarta com base em uma suposta denúncia falsa apresentada pelo diretor sênior do PT, Sumi Asih.

O relatório refere-se às ações de Tony como advogado da Vinmar Overseas, Ltd, que se queixou à Unidade de Investigação Criminal da Sede da Polícia Nacional sobre PT Sumi Asih, que foi considerado ter ignorado ordens judiciais no contexto da execução da arbitragem internacional prêmio (ICDR) emitido. nos Estados Unidos em 2009.



Segundo ele, a sentença arbitral foi favorável à Vinmar Overseas, Ltd e recebeu execução fiduciária pelo presidente do Tribunal Distrital Central de Jacarta.

Mesmo que a PT Sumi Asih tenha entrado com ação de cancelamento e resistência sob o pretexto de que a empresa não era o que a decisão arbitral pretendia.

Mas o seu pedido foi rejeitado pelo tribunal e a decisão do tribunal tem força legal permanente.

Quando o oficial de justiça do Tribunal Distrital de Bekasi pretendia executar o confisco de terrenos e edifícios fabris pertencentes à PT Sumi Asih em 2017, PT Sumi Asih resistiu à tentativa de execução, afirmando que a execução foi realizada no endereço errado porque a Indústria Oleoquímica de O PT Sumi Asih mencionado na decisão arbitral era diferente do PT Sumi Asih.

Dado que o processo de confisco estava paralisado, Tony seguiu as instruções do seu cliente para consultar a Polícia Nacional e foi então ordenado a fazer um relatório oficial que foi utilizado como base para um relatório de PT Sumi Asih à polícia sob suspeita de violação do artigo 317.º. em relação ao artigo 220 do Código Penal sobre difamação através de falsas acusações e denúncias.

Ele está preocupado que a sua designação como suspeito impeça a execução da sentença arbitral.

“Este acto de criminalização manchou a autoridade da lei e dos tribunais na Indonésia porque mostra como é fácil para o sistema legal na Indonésia ser utilizado indevidamente por devedores que não têm boas intenções. Se esta criminalização não for interrompida imediatamente, então, isso fará com que os devedores que queiram impedir/dificultar “as tentativas de confiscar a sua execução ficarão satisfeitos, e também criará incerteza jurídica e estabelecerá um péssimo precedente para a aplicação da lei na Indonésia”, disse Tony, quarta-feira, 22 de janeiro, 2025.

Tony disse que está atualmente focado na condução de um caso de criminalização contra o PT Sumi Asih, que será julgado no Tribunal Distrital do Sul de Jacarta. No entanto, foi dito que independentemente do resultado, a decisão judicial assinada sobre o confisco dos bens de PT Sumi Asih também deve ser implementada.

“O que me preocupa é que a aplicação da lei esteja presa na execução da sentença arbitral, embora durante a era do Presidente Jokowi tenha sido dada atenção a este caso e até mesmo um grupo de trabalho especial tenha sido formado sob a presidência direta do Ministro do Direito para garantir que, infelizmente, a criminalização ocorreu logo no final do mandato do Presidente “Jokowi” e não há actualmente clareza sobre a posição do Presidente Prabowo relativamente à continuação do Grupo de Trabalho e ao processo de implementação que não foi terminei até agora”, disse Tony.

Tony revelou que PT Sumi Asih realizou vários esforços legais para anular e contestar a sentença arbitral em vários tribunais distritais desde 2010. No entanto, disse que nenhum desses esforços teve sucesso.

Portanto, Tony planeja escrever ao Presidente Prabowo Subianto, ao Vice-Presidente Gibran Rakabuming Raka, ao Ministério Coordenador de Política e Segurança, ao Ministério Público, ao Chefe da Polícia Nacional e, se necessário, à Comissão III do DPR de IR sobre o processo de execução do PT Sumi paralisado. Os bens de Asih e sua criminalização. Espera-se que o caso receba atenção para não manchar a face da Indonésia e criar traumas negativos para a sociedade.

“Se um defensor pode ser criminalizado desta forma, o que acontece com as pessoas comuns que reclamaram ou vão reclamar às autoridades sobre violações legais?” Tony disse.