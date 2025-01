Ser muito perfeccionista faz mal ao coração, cuidado, personalidades tipo A correm o risco de sofrer de arritmias

Jacarta – Sabe-se que as emoções que uma pessoa sente influenciam as condições de saúde. Por exemplo, alguém que sofre de stress prolongado e problemas de saúde mental também terá um impacto na sua condição de saúde física.

Uma doença cujos sintomas são muitas vezes ignorados e não reconhecidos, mas que tem consequências fatais, é a fibrilação atrial (FA), que é um tipo de arritmia cardíaca. Esta doença está relacionada ao estado emocional da pessoa, como estresse, ansiedade e depressão. Role para ver as informações completas, vamos lá!

Vários estudos afirmam que sentir-se deprimido ou ansioso pode piorar os sintomas da AF, sentir-se irritado ou estressado com o trabalho também aumenta o risco de sofrer desta doença. Além disso, ter problemas de ansiedade aumenta o risco de retorno da FA após o tratamento. Outra pesquisa descobriu que o tipo de personalidade de uma pessoa também influencia o risco de FA no coração.

“Há pesquisas que mostram que as emoções causam arritmias e aumento da FA, há estudos que analisam os tipos de personalidade A e B”, explicou o especialista em arritmia do Heartology Cardiovascular Hospital, Dr. Dicky Armein Hanafy, Sp.JP (K), em uma imprensa. conferência em Jacarta, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

“Pesquisas mostram que personalidades do tipo A têm maior incidência de FA, são pessoas perfeccionistas, mais emocionais, isso tem maior risco de FA do que pessoas mais calmas, não estressadas, não emocionais, não perfeccionistas”. ele acrescentou.

Pessoas com personalidade tipo A tendem a ter níveis mais elevados de estresse. Eles tendem a preferir novos desafios e têm objetivos difíceis. É um tipo de pessoa muito trabalhadora e com alto espírito competitivo. Enquanto isso, pessoas com personalidade tipo B tendem a ser mais calmas e flexíveis quando se trata de viver suas vidas.

O cardiologista sugeriu que as pessoas que tendem a ser perfeccionistas deveriam organizar melhor seu estilo de vida. Recomenda-se ser mais aberto e fácil de aceitar a situação em vez de pensar demais em tudo a ponto de criar estresse e piorar a saúde do coração.

“Ajuste seu estilo de vida, não seja muito perfeccionista, se você tem personalidade tipo A, procure ficar mais calmo porque esse é um fator importante na ocorrência de FA”, disse.