Série A: Atalanta x Nápoles 2-3 AO VIVO e FOTO em campo

Atalanta-Nápoles 2-3 em campo pela 21ª partida do campeonato da Série A

Atalanta-Nápoles 2-2 Aos 79 minutos, Lukaku colocou o Napoli novamente na frente

Atalanta-Nápoles 2-2 Aos 55 minutos, Deo empatou com Lookman

Atalanta-Nápoles 1-2 aos 40 minutos, os homens de Conte anularam o resultado com um remate de McTominay

Atalanta-Nápoles 1-1 Aos 27 minutos, Politano empatou para o Napoli

Atalanta-Nápoles 1-0 Dea Retegui abriu o placar aos 16 minutos

Gian Piero Gasperini



Três empates consecutivos em uma sequência positiva ainda invejável de 15, incluindo 11 vitórias consecutivas, estão começando a prejudicar o sonho do campeonato. Depois houve pontos para recuperar de um concorrente direto 6. Na noite de sábado recomeçamos do 4. A Atalanta recebe o Napoli e tenta repetir a sequência do último dia 3 de novembro, quando os dois gols de Lookman e o gol de Retegui contra “Maradona” foram os melhores. o início de um longo retorno que culminou em três semanas na liderança em dezembro. A equipa de Gasperini, que perdeu Kossounou na defesa durante um número indeterminado de meses, mas certamente até à primavera, vai sacrificar De Ketelaere neste jogo para igualar Retegui e Lookman desde o primeiro minuto, com Pasalic ou Brescianini atrás dele. No habitual confronto homem a homem do técnico nerazzurri, Gian Piero Gasperini, em toda a quadra, os duelos decisivos de Hien contra Lukaku, cancelados com arremessos invertidos; apenas um meio-campista ofensivo sob pressão do diretor rival Lobotka; e nos meias-alas principalmente Ederson em Anguisse numa mistura de quantidade, qualidade e potência.

“O Nápoles cresceu desde a derrota na primeira mão frente à Atalanta? Vejam os jogadores do Bérgamo que venceram 11 jogos consecutivos.” O técnico do Napoli, Antonio Conte, disse isso sobre a partida em Bérgamo. “Não estamos olhando – disse Conte – para as nossas estatísticas positivas. Agora temos um adversário que antes era forte e hoje percebe que é uma equipe forte. Isso vem da vitória na final da Liga Europa com o campeão da Bundesliga.” e quando você vence, você tem a confiança e o conhecimento de que pode competir com qualquer pessoa. Mostraram isso contra o Real Madrid quando perderam, mas fizeram um jogo muito aberto. Hoje temos que focar em nós mesmos, crescemos desde o primeiro jogo contra a Atalanta e precisamos de jogos fora de casa contra times fortes para nos medirmos e entendermos como estamos, o quanto nos falta e o quanto temos que trabalhar para chegar ainda mais perto da vitória “.

Napoli sem Kvara, Conte ‘4 ases a menos, mas 47 pontos…’



Seguimos em frente, mas sem o gosto amargo. Desta forma, o treinador do Nápoles, Antonio Conte, fecha o capítulo do Kvaratskhelia como líder às vésperas do jogo com a Atalanta, que abre um trio de jogos difíceis, à frente de Juventus e Roma.

“Com um ótimo trabalho, conseguimos 47 pontos – sublinha Conte. Agora estamos focados em Kvara, mas se analisarmos objetivamente esta equipe em relação ao ano passado, ela está sem três jogadores, Osimhen, Kvara e Zielinski, e faltam quatro com Kim comparado ao scudetto”. Enfim, ninguém é indispensável. Palavras secas e verdadeiras para uma população de torcedores acostumados a despedir-se de campeões, mas sempre amarrados à camisa azul. Milhares de torcedores se manifestaram irrompendo na entrada do aeroporto de Capodichino para cumprimentar os líderes da liga que partem para Bérgamo, o que é proibido aos torcedores do Napoli. Um longo cordão de torcedores com bandeiras, máquinas de fumaça e cantos, que muitos jogadores filmaram do ônibus, como McTominay então divulgou o evento em seu Instagram tinha a legenda ‘Incrível’ com um coração azul, um vídeo que pode fazer seu ex-companheiro de equipe do Manchester United Garnacha é cada vez mais seduzido pelo Nápoles, que oferece 50 milhões e negocia com uma equipa inglesa que gostaria de 70. O mercado continua, mas agora Conte tem de mostrar o que tem de melhor com a equipa que tem. “Eu disse – explica – que janeiro é excepcional, chama-se mercado de reparação, mas até agora saíram Caprile, Folorusho, Zerbin e Kvaratskhelia. então temos que ser bons em manter a unidade que criamos até agora, e devemos ser bons com os novos que chegaram, com as pessoas de bom espírito, mas que devem se adaptar e aprender novas táticas para substituir a importante ausência de Kvar, mas são problemas que sempre existiram e espero que não existam mais”, conclui com um sorriso. Em Bérgamo, a nova contratação é o dinamarquês Billing, que fortalece o meio-campo, mas Conte quer respostas dos grandes nomes do seu Napoli, de Politano a Lukaku, de Neres a Lobotka, de Di Lorenzo a Anguissa: “No mercado – diz ele – é preciso perguntar ao clube que funciona. para trabalharmos como uma equipe que já esteve diversas vezes na liderança, devemos ser ambiciosos com desejo e determinação competitiva para melhorar e tentar permanecer entre os primeiros. Série A. Desafio do scudetto em Bérgamo É cedo, a Atalanta está tão perto de nós quanto o Inter, mas jogos como este têm que nos ajudar a entender onde estamos.

