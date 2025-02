Série A: Bolonha vence como 2-0 Chronicle and Photos

Bolonha em casa Como 2-0 Sábado à noite 23. Dia do Campeonato

Bologna-Como



Bologna-com 2-0- Al 66 ‘ Fabbian dobrando para o anfitrião

Bologna-com 1-0 – Aos 25 ‘alvo De ano novo Para a vantagem dos Emilianos

Após a Liga dos Campeões, Bologna Run -up para a Europa no campeonato começa: derrotou Como com as redes de Silvestri e Fabbian, que conquistou a segunda vitória consecutiva em casa e o quinto resultado consecutivo para o campeonato e conquistou a Juventus em quinto lugar, quinto, quinto lugar, quinto lugar, quinto lugar, quinto lugar, quinto lugar enquanto aguarda os resultados do domingo. Como queria tirar proveito de Ko Di Parma e Veneza para desconectar a zona de descida. Em Dall’ara, não há falta de motivação da avaliação, e o objetivo é Bolonha, que repete a vitória em muros amigáveis ​​com Monza, apesar dos campeões da Liga dos Campeões: a equipe italiana não para e constantemente cresce no campo do ranking.

A contratação é o capitão de Silvestri, que, aos 25 minutos, na localização de Lykogiannis, o chefe espera Goldanig e Dossen, que marcarão o objetivo das vantagens. A vantagem que Rossobl já tocou em 14 ‘com Lucumi, que sempre afeta o transversal da punição de Lukogiannis. Há também uma partição Dalllyga, na cruz de Ndoye no minuto 38 ‘e no final do evento Fader retifica o vermelho para protestos, por ofensas repetidas árbitros. No primeiro tempo, em suma, há apenas uma mortadela ou quase, também porque Paz nunca liga, na garra de Beekma, que marcou em todo o campo e Freuler. Como está tudo no canto de Perrone, no qual Moro Mura Paz e Diao Incospica: este é o único que criou alguns arranhões, mesmo no início do segundo tempo, com a conclusão de um limite que toca o poste que toca o poste. A Liga dos Campeões Feel cansada, Bolonha está tentando encontrar armazenamento para fechar o jogo: o italiano ajuda o time a intervir mudanças: Miranda, Fabbian e Castro entram.

A Argentina recupera a bola e desencadeia Miranda e, na cruz, o espanhol Fabbian completa o trabalho antecipando Valle S por 2-0, que fecha os jogos, também porque a equipe Fabregas, que já é difícil na igualdade numérica, sob fadiga humana. Bolonha é capaz de dirigir e em Ulltim por dez minutos de entusiasmo de passeio italiano jogando em Fray El Azzuzi e muda, exceto agosto após a cirurgia para a hérnia cervical e cruzando o ligamento do joelho: reforços para o desenvolvimento de desenvolvimentos para Calabria E. Paz é punido do limite para reabrir durante a recuperação, mas não é à noite, Skorupski está lá e tem um resultado que nunca realmente questionou.

