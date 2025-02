Serie A: Cagliiari-Lazio 0-1 Direct and Photos

Cagliiar-Lazio 0-1 Em campo para segunda -feira à noite 23. Dia da Série e

Dois jogos em poucas horas. Isso está no mercado, com Cagliari procurando o atacante e talvez outros jogadores após as partidas de Azzi, Wietek e Lapadula. E o do Lazium: “Somos profissionais e permanecemos focados no desafio de segunda -feira – Nicola disse em uma entrevista coletiva na véspera – eu pessoalmente tenho total confiança na sociedade, Diess Bonato sabe o que é necessário. O que eu espero? Geral, quando os jogadores saem como muitos vêm.

“Sanabria? Como Bonato está no trabalho e não sei se essa operação é viável, posso mostrar meu reconhecimento do jogador que treinei e conheço muito bem ”, enfatiza o treinador. Graças àqueles que saíram: “Apreciei muito os meninos, todos os homens de verdade”.

Mas agora há Lazio. “Também éramos um companheiro de equipe dos barões, eu o conheço e aprecio ele pela maneira como ele estava agora – o treinador de Cagliari especifica – minha equipe lutando pela primeira posição, joga bem em correntes, tem qualidade e dinâmica sabe, Como atacar bandas.

