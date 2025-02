Serie A: Conceicao Scream, Derby italiano é da Juventus Chronicle and Photos

Juventus Batte Inter 1-0 25. O dia da série e

Juventus – Inter 1-0! Al 76 'Reute Di Francesco Conceição. A bicicleta Muani nesta área está primeiro tentando libertar com Veronika com um toque de Fino, uma bola que chega a um companheiro que derrotou Sommer.

“No segundo tempo, tínhamos energia diferente, a primeira metade foi complicada contra um time muito forte que joga bem no futebol, mas respeitamos demais. No segundo tempo, jogamos mais futebol ”: então, os microfones de Dazn, Treinador da Juventus, Thiago Motta. “A vitória dá confiança e consciência, você precisa merecer chegar lá – adicione – no primeiro tempo não o merecemos, o Inter foi melhor. Eu não acredito na felicidade, esses meninos dão a todos e cometem seu máximo.

“É uma derrota pesada, mas diferente de Florença: temos que mudar de marchas e não proclamar, ainda podemos nos afastar”: Inter técnico, Simone Inzaghi, Após a derrota contra a Juventus. “Jogamos um excelente primeiro tempo com coragem e técnica, mas infelizmente não entramos em contato com o treinador – e quando encontramos distâncias, a Conceicao marcou: esse gol moveu o equilíbrio, temos que mudar as marchas em confrontos diretos, porque é um fato. ” A ultrapassagem de Napoli falhou: “Somos o segundo e gostaríamos de ser os primeiros, mas as proclamações não são necessárias e apenas temos que trabalhar”, conclui ele em uma conferência de imprensa. Henrikh Mkhitryan não esconde decepção por bater imediatamente no estádio“É uma derrota que dói, é difícil de explicar e não sabemos o que está acontecendo conosco – diz o meio -campista Nerzzurri – porque no ano passado quase sempre vencemos, agora estamos lutando contra grandes equipes: infelizmente não éramos lúcidos por 90 minutos, mas apenas por 45 anos e não é suficiente para vencer uma recuperação ”. Armênia falou de inter, “injusto”, como ele expressa em certos níveis: “E direi novamente porque tenho confiança em meus companheiros, ainda estávamos no primeiro tempo – continua em uma conferência de imprensa – e poderíamos ter marcado pelo menos Dois ou três objetivos: infelizmente, desbloqueamos, mas nossos objetivos não mudam e temos que começar de novo ”.

É um conceito decidir sobre o Derby Itália, o Jve Beats Inter e é confirmado no melhor momento da temporada. Thiago Motta encontra sucessos de poker entre o campeonato e a Liga dos Campeões, o Inzaghi falha em ultrapassar Napoli na missão e agora há dois pontos de cima. Black and White muda quatro em comparação com o primeiro ato de playoffs da Liga dos Campeões contra o PSV, Kelly, Locatelli e Yildiz terminando no banco, exceto o ferido Douglas Luiz. Enquanto Savona é revisado com a Full Stern para completar a linha com um par de gatt-viga e weah do lado direito, Thuram e Koopmeiners estão em valor médio em apoio à rodada confirmada de Muni Actaicao, capitão McKenlenie e Nico Gonzalez. IMOMIGRA INSAGHI RE -PROPROPENDO O CENTRO DO TRIO CRIADO PELO PAVARD E BASTONI, os grandes nomes usuais jogam no campo médio e são selecionados ao lado de Lautaro. Nerazzurri Thuram está se recuperando atrás do banco, antes que o aquecimento seja um protagonista de um longo diálogo e um abraço gentil com seu irmão Khephren, um oponente à noite no estádio do gramado com o padre Lilian, que é observado nas bancas.

O desafio abre com um pavardo, que não é explorado por Nico Gonzalez, então o interior assume o jogo e faz muito tempo, com a Juve, que fecha todos os buracos. Por volta de 20 ‘, aqui está o primeiro duplo inflamato: Di Gregorio é reativo em Taremi reverso e os Dumfries cairão excelente Cruz de LaUtaro, do outro lado Sommer responde a duas tentativas a Mancini Nico Gonzalez e Conceicao. Por outro lado, o bombardeiro pode ser visto em meia hora, quando eu “mastigei” o LaUtaro diretamente de uma boa posição e a roda Muani toca a partição por desvio do pavar. E ainda é o capitão Nelzzurri, em 35 ‘, que absorveu a vantagem na excelente cruz do Dumfries Razor. O holandês é um trem do lado direito e está constantemente vencendo a luta com Savon, então, nas finais, o primeiro tempo explode a direita e atinge o poste. A Juve é resgatada apesar do sofrimento, no início do segundo tempo, ele tenta enviar uma mensagem com a esquerda de Veiga bloqueada por Sommer.

Thiago Motta substitui Savon Cambiaso após seu retorno após quase um mês, e Insaghi responde, Carlos Augustus e Thuram. Di Gregorio faz um milagre (ajudou o campo) em Dumfries, mas com um jogo parado, um desafio de 74 ‘desbloqueado: Cambiaso Crosses, Nerzzurri é incapaz de varrer e a bicicleta Muii com o jogo no esforço Sommer Slip. O Inter acusa a ferida e corre o risco de um colapso, um Dumfries resgatados que recusa a recusa segura de Koopmer na linha. Inzaghi tenta o ataque final inserindo Zielinski e Correa, o estádio se reserva ovações permanentes no Conceicao substituído por Yildiz. A bola possível 1-1 está acontecendo na cabeça de Thuram, que, no entanto, não afeta o melhor na cruz da cruz. E a última rotatividade voadora do francês, em plena recuperação, acaba do lado de fora. O estádio explode para a quarta vitória em uma fileira da Juve, agora o chefe de Bianconeri será quando os playoffs da Liga dos Campeões serão devolvidos à casa do PSV. Por outro lado, o interior não pode ultrapassar Napoli e colecionar a outra derrota externa consecutiva.

