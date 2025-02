Serie A, em um campo direto entre a Fiorentina

No campo de adiamento do 24º dia da série de futebol A, inter-FIOREMENT 1-0 DIRECT.

Aferrid aos 28 ‘: Calhanoglu, contrato aéreo entre Lautaro Martinez e Pongracic, a bola está rolando na rede após o último toque da viola de zagueiro.

Almas à margem, o árbitro La Penna alerta os dois treinadores aos 32 ‘.

Freios de Napoli, Inter está pronto para usá -lo. É o segundo 1-1 nas fileiras dos líderes (depois que os Roma em Olimpico, Udines Al Maradona) reabrem os relatos da escada, esperando por adiamentos que dão à equipe Naleszurri a oportunidade de se vingar da classe Fiorentin, agora em + 4.

Em Maradona, Napoli abre placas com McTominay, no sexto campeonato, mas Ekkelenkamp é imediatamente alcançado por um grande gol. Tudo acontece no primeiro tempo, mas o jogo é muito animado, graças a Udines, que encontrou esmalte e deve estar mais perto da vitória do que em Napoli. Na final das 20 horas, incluindo Okafor, não há mudanças no desbloqueio do ataque a astúcia. Agora, a integração está crescendo com o charme, para as ambições de interrupção e, acima de tudo, na ocasião em que Insaghi precisa reduzir o departamento de cima para um ponto. Conte tem que lidar com o respiração curta de sua equipe.

