Serie A: Genois voa com Pinamonti e Cornet, Veneza Ko

A terceira vitória doméstica consecutiva para Gênova, que com seu destino na segunda metade de Pinamonti e Cornet supera a resistência extenuante de Veneza e Flí aos 30 anos passando Turim no ranking. A equipe de Di Francesco jogou abertamente, mas as mudanças mudaram a diferença com duas assistências Ekuban e o gol que fechou o desafio que Cornet assumiu recentemente. Vieria surpreenderá muito insultuoso genoa por Pinamonti, Messias e Vitinha. Di Francesco depende da curva e de um casal Oristani, mas as emoções no primeiro tempo são muito pouco no primeiro tempo. Corrida muito tática com Rossoblose tentando comandar, mas Veneza não é intimidada e sempre começa em velocidade. O primeiro Jolly é um anfitrião com uma cabeça de Pinamonti após um chute de canto, mas o conselho é atencioso e blocos. A Veneza reage logo depois punindo o tornozelo de Nicolussi acima do apego.

Messias tenta uma ação solitária aos 14 anos, mas depois de se livrar da marca direta, ele fica do lado. Veneza, que empurra muito alta, começa a acreditar e, em 27, eles temem leal com a bela conclusão do oristânio. No entanto, o maior perigo será no final dos tempos e ambos os Team Francesco os trazem. O primeiro tornozelo de Nicolussi prova uma conclusão repentina de mais de 25 metros com Leali, que voa para colocar no canto, e então Zerbin coloca no centro para o apressado Perez, que no auge do local, muito livre, dispara alto, talvez Talvez talvez talvez talvez seja talvez talvez talvez alto para uma oportunidade mais vantajosa para os hóspedes. Gênova mais agressivo no início do segundo tempo, com Bani imediatamente perigoso e Vitinha, que no sexto se tornou no meio com Ellertsson, que espera a todos. Pinamonts tentam, mas o conselho voa para salvar. O turbilhão das mudanças começa com Maric e Busio dentro de Veneza e Vitinh, que saíram para uma lesão em Gênova e deixaram o lugar de Ekuban e depois o protagonista com ambas as assistências.

Ele ainda tem conselhos sobre os 26. O protagonista, salvando Martin enquanto Leali reage a Perez da borda. Vieira também coloca Cornet e Ekhator e Gênova fecha em Crescenda. Dá um pouco a 35 ‘, mas dois minutos depois se expande para Pinamonti, que cruza a bola na área, colocando a bola no poste para a vantagem. O objetivo comprovado imediatamente não responde a Veneza e, com 41 ‘duplo, Gênova chega com Cornet, que ainda liberou o Spizzzy dos ritmos de Ekuban com uma boa diagonal que toca, mas não pode desviar.

