Serie A: Gênova vence Monza 2-0 Chronicle and Photos

A segunda vitória em casa consecutiva para Gênova Vieira, que com dois gols na segunda metade dos defensores centrais, de Winter e Vasquez, regula Monza cada vez mais luz traseira. Sucesso, que vale uma conexão em Udines e Turim aos 26 anos atrás do ranking, graças ao qual Rossoblů é um sorriso. Na Casa de Genoa Vieira, ele prefere começar do banco, recuperado, confiando para a frente para Pinamonti apoiado por Miretti e Thorsby, Zapoli está faltando por febre. Mas Bocchetti está implantando o mais recente Arriva Urbanski desde o primeiro minuto, enquanto o casal atacante é composto de Caprar e Maldini. Gênova instantaneamente agressiva, Monza, que está tentando usar a velocidade em reiniciar, especialmente o Caprar. E de uma ação rápida é o primeiro perigo real da corrida, graças a Monz aos 16 ‘. Ao atirar em Kyriakopoulos, que excede a navalha ameaçadora, mas um leve desvio de Kassa salva Gênova com uma esfera que termina no canto.

Gênova reage imediatamente com uma boa ação induzida pelo Pinamontium, que serve Miretti, a antiga Juve se expande, vai além da marca direta e cruza com o Sombrer. Testa Pinamonti e Tains salvam levantando o canto. Sobre o desenvolvimento do canto de Kyriakopoulos Travogle Vasquez sob os olhos indicando o disco. Mas de onze metros Pinamonti chutes central e Turati se recusa a salvar Monza. A equipe de Vieira não é criada e logo após o 37 ‘desaparecer no contra -ataque com Miretti, que entrou na área lasic para criar um desvio diagonal, mas Izzo no canto. O clima é fechado pela lesão Akpa Akpro, dentro de White, e Griffin muito frenética e imprecisa ao encontrar a vantagem alvo. Depois de retornar do camarim Bocchetti, ele coloca Moto Carvalho para os Kyriakopoulos advertidos e nervosos, enquanto Vieira confirma os onze onze iniciais e depois de 35 “Miretti bateu no giz em Pinamonti cruzado da direita.

No décimo Vieira, quebra o atraso e faz com que a ofensiva marfim fora de Maxwell Cornet de Southampton, mas possuía o West Ham para dar um corte maior à sua equipe. Essa etapa imediatamente teve a esperança de uma dupla conclusão após uma reinicialização rápida do primeiro primeiro de Thorsby e depois Cornet, mas foi impedido, que Turati economiza duas vezes. O alvo está no ar e chega aos 16 minutos. O castigo do pico direito de Martin, a bola no segundo post, onde ele chega a Solitaire de Winter, que derrotou Turati, que tocou na Ferraris explodiu. Bocchetti tenta responder inserindo Petagna e Vignato para Capar e Maldini. Em Monza, no entanto, não basta colocar a corrida por traços, porque Gênova se defende bem e quer fechá -lo. A equipe de Vieira é bem -sucedida aos 39 minutos: Masini aumenta para Cornet, excede o beijo na área e insere o Vasquez, que passa a bola para o canto por dobro. Para Griffin, é um ótimo lado sob a visão do patrono de Sucon presente nas barracas, enquanto Bocchetti agora está esperando para fortalecer o mercado, mas vê a área da salvação cada vez mais.

