Série A: Gênova-venezia 0-0 Direct and Photos

Janov-Jes 0-0 No playground na partida fecha 25.

Rusi Malinovskyi



As últimas notícias

149 dias após uma lesão muito grave que sofreu no Penzo Stadium no desafio da primeira etapa com Veneza, o meio -campista ucraniano Genoa Ruslan Malinovskyi Ele voltou ao chamado, apenas esta noite contra Benzi. Malinovsky passou por uma fratura de perone e deslocamento da articulação do tornozelo direito e foi operado no dia seguinte de lesão, que ocorreu em 21 de setembro. Ele voltou ao treinamento do grupo por várias semanas e o jogador agora foi inserido em uma lista de 25 elementos necessários para adiar esta noite, que Janov enfrentará Veneza em Ferraris na corrida de volta. Entre os convocados, o anúncio do retorno de Cornet, que parou no final do primeiro tempo contra a Fiorentina para uma ligeira dispersão de músculos, enquanto o zagueiro otoa ainda não está disponível, que chegou ao mercado de janeiro do campeonato dinamarquês, mas que o que foi, que parou de 1º de dezembro para uma parada de inverno. Não é uma escolha técnica, pois agora se tornará um desafio com os Roma em 17 de janeiro, Mario Balotelli, que passou pela última vez em 21 de dezembro e jogou 7 ‘contra o Napoli.

