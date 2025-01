Série A: Inter-Empoli 1-0 AO VIVO e FOTOS

Inter-Empoli 1-0 em campo pela 21ª partida do campeonato da Série A

Inter-Empoli 1-0 – Aos 55, os nerazzurri saíram na frente com um gol Lautaro Martinez

Mantenha a cabeça erguida após o empate em 2 a 2 com o Bologna. Esta é a missão do Inter, que amanhã recebe o Empoli no San Siro num adiamento noturno com o objetivo de voltar aos três pontos, após a parada contra o Rossoblo na recuperação de quarta-feira, para continuar a corrida nas regiões superiores da tabela. . Pontos que começam a ficar difíceis, até porque para os nerazzurri são desafios que surgem no meio de um verdadeiro tour de force. Na verdade, o calendário inclui cinco jogos dos comandados de Simone Inzaghi nos próximos 14 dias, todos jogos importantes para Lautaro Martinez e seus companheiros entre a Série A e os dois últimos dias da primeira fase da Liga dos Campeões. Depois do Empoli, os nerazzurri enfrentam o Sparta Praga e o Lecce fora de casa, antes de regressarem a San Siro para encerrar a primeira metade da temporada europeia no Meazza, frente ao Mónaco. Depois será um clássico contra o Milan no campo dos primos rossoneri, que pode ser uma vingança não só pela derrota na Supercopa, mas também pela derrota na primeira partida do clássico. Tudo isso enquanto se espera para saber quando será o jogo contra a Fiorentina, suspenso no último dia 1º de dezembro no Stadio Franchi aos 17 minutos devido à doença de Bove: as datas mais prováveis ​​são 5 ou 12 de fevereiro, estranhamente na hora do jogo de volta contra o mesmo Viola em São Senhor.

