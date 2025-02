Série A: LaUtaro espalha Gênova, Inter acima e espera por Napoli

Martinez (Josep) Para, Martinez (LaUtaro) da marca, a Inter vence Gênova e pelo menos uma noite retorna ao topo do ranking e esperando o Napoli amanhã. No entanto, ele não estava longe da caminhada de Rossobl para o Nerazzurri, que mostra uma seção verdadeiramente longa de seu pior rosto, entre ritmos baixos e muitos erros técnicos. Mas então um homem que resolve todos os problemas é sempre comum, ou seja, LaUtaro Martinez, que dá três pontos a Simone Insaghi com a abóbora na esquina. Por outro lado, outro Interist Martinez, em sua estréia, Nerzzurri, após a lesão de Sommer, atingirá várias intervenções decisivas para manter a porta intocada. O resultado máximo com esforços mínimos, como seria dito, também envia uma mensagem para Napoli no confronto no próximo sábado em Maradon. Inter começa em pressão, ritmos proativos e altos. O problema que será o mesmo para todo o jogo é de qualidade muito rara, listada nos últimos trinta metros, com erros acabados para o nível da equipe Naleszurri. Após um começo convincente, a equipe de Inzaghi esgota gradualmente sua pressão e deixa a coragem e a crença em João, que primeiro tira uma chance com a conclusão de Miretti rejeitado nesta área. Por outro lado, o Inter não cria nada, tentando abordar o perigo para a porta inimiga, tanto que Leali nem sequer recebe luvas sujas. Como se isso não bastasse, Insaghi também perde Correa, terminou Ko para distorcer o trauma no joelho esquerdo e esquerdo em vez da outra metade, em vez de Taremi. O intervalo não abre o inter, que é realmente baseado no camarim com o mesmo ritmo lento e os mesmos erros técnicos de Catvava. Em um deles, Dumfries dá a bola a Ekhator, que inicia Miretti e, no último minuto, força o Acerbi a fechar. Inzaghi está tentando reviver suas mudanças e inserir Zielinski e Calhanoglu. O turco apenas logo após a entrada é usado por Barella, que deixa muito bem diretamente da borda, mas atinge completamente a interseção de postes. Gênova, no entanto, também cria sua melhor oportunidade quando o infundado Ekuban atinge Martinez, mas o espanhol é capaz de fechar o espelho da porta para ser liberado. Depois do medo, o inter passa. E ele faz a única maneira de desbloquear, ou seja, do futebol. Na esquina de Calhanogl, o capitão LaUtaro Martinez está pensando em empurrar a bola com um toque de Rossobl Masini, então quase 70.000 San Siro explode com seu primeiro gol em Gênova porque ele usa a camisa Nerazzurri. Rossobl está avançando e o Inter também cria uma bola para dobrar, mas de dentro de uma pequena área chuta em Leali. E então Darmian e Lautaro estão desperdiçando uma oportunidade sensacional em frente ao goleiro. Não foi o suficiente, depois de um agradável sombrio, o argentino é inventado, mas ainda é leal. O goleiro errado clássico-Gol não está imediatamente lá, desta vez, porque eventualmente o interior verifica o ataque a Gênova: apenas o suficiente para voltar à garantia, pelo menos uma noite, ar no topo do ranking.

Agência ANSA Inter, Sommer: “Mal posso esperar para voltar para o campo” – Caldo – Ansa.it A mensagem do goleiro suíço nas mídias sociais após a cirurgia (ANSA)

Reprodução reservada © Copyright ANSA