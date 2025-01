Série A, Lazio-Fiorentina Lazio Field

Em campo na 22ª rodada Lazio x Fiorentina Série A Série A:

O técnico da Fiorentina, Raffaele Palladino, terá que prescindir de Ikone, centro das votações do mercado (foi também no último domingo na partida contra o Torino) e do lesionado Cataldi (falta na partida contra Jano no último dia 31 de outubro). ) e acertos. Portanto, é provável que o técnico espere até amanhã para tirar as últimas dúvidas do treino, mas devido às ausências e atuações recentes de alguns jogadores, o campo deverá ser colocado no habitual 4-2-3-1 com de Gea no gol , e uma linha defensiva composta por Doda, Pongracic (como o Napoli de Conte) na frente do jovem Comuzzo, Ranieri e Gosens na esquerda, enquanto na frente da defesa a dupla formava Adli e Mandragora, com quem na Trocar folorunshi, imediatamente, rede, imediatamente, sotilidade atrás da ponta Kean.

Mas também atenção para uma possível mudança de forma, com um 4-3-2-1 que veria Folorunsho cair no meio-campo com Beltran (que ocuparia o lugar de Sottil) e Gudmundsson no apoio a Keane.

No Olímpico, o setor visitante não contará com a presença da torcida do Fiesole Curve. Protesto contra bilhetes caros, visto que para este jogo a Lazio colocou à venda os cupões do sector visitante por 40 euros mais direitos de pré-venda. Portanto, a decisão de Fiesole deixou a viagem a Roma contra a Lazio, mesmo que a partida chegue em um momento delicado e importante para a equipe de Palladino, que conseguiu somar apenas dois pontos nos últimos seis jogos.

