Série A: Milão derrotou Verona 1-0 Chronicle and Photography decide Gimenez em 59 ‘

Como um imposto de Milão 1-0 Na partida válida para o 25º dia do campeonato

Meta

Como um imposto de Milão 1-0 – na rede de 59 ‘ Gimenez. O evento começa com a intuição do mesmo mês, Leo Assist e a nova bolsa do atacante Rossoneri com portas vazias.

Milão-Helas Verona



Agência ANSA Agência ANSA Lazio-Napoli termina 2-2 Crônica e fotografias Igualdade Final Biancocelesti com DIA em 87 ‘

Milão-Helas Verona



Ao vivo

Comentários no final da corrida

“Estou muito feliz, sonhei com isso. Meus companheiros me ajudaram a pontuação, o mais importante foi a vitória ”: Santiago Gimenez diz isso depois que seu primeiro gol foi marcado em San Siro, que se aplica a Milão para vitória sobre Verona. Na terça -feira, para Rossoneri será um desafio contra Feyenoord. “Será difícil. Queremos passar pela mudança – promete mexicanos no céu -, somos Milão e estamos prontos para dar o melhor de nós. João Felix? Pensamos bem em campo. Eu fiz ajuda para ele, agora depende dele ”, diz ele com um sorriso.

“Desde que ele chegou, a Conceicao fez 14 pontos e Napoli os fez 15. Quase Napoli era o primeiro no ranking. Estamos muito convencidos do que ele está fazendo, a equipe está melhorando ”: Zlatan Ibrahimovic diz isso em uma conferência de imprensa em vez de concebaiçao após a vitória do Milão sobre Verona. “Ele não teve muito tempo, o jogo chega a cada três dias: era ideal vencer contra o Dinamo Zagreb e restaurar os jogadores. Também nesta semana, que chega, pode estar descansando. Temos certeza de que acreditamos no que acreditamos.

Serie e; AC Milan-Helllas Verona FC



Jogo

O AC Milan retorna a um sorriso depois do KO na Liga dos Campeões e venceu Verona em San Siro por 1 a 0. O objetivo é Gimenez, o primeiro em seu novo estádio, embrulhado com duas passagens Fino Jimenez e Leao, que assumiram a outra metade. Ele tem que vencer e Milão garante três pontos, embora o desempenho não seja irresistível. Ele também teve que vencer, porque na terça -feira o jogo é de dentro ou fora da Liga dos Campeões com Feyenoord e o sucesso do campeonato faz o ambiente moral após a decepção de Roterdã e, após cinco meses, certifica a segunda vitória consecutiva na liga. Agora, o quarto lugar é de cinco pontos. Em Verona – a pior defesa do campeonato – o mérito de resistir a meia hora do segundo tempo sem trabalhar duro durante o primeiro tempo. Sergio concebaiçao ainda está mudando e ainda é surpreendente.

AC Milan-Helllas Verona FC



São 13. Formação em treze jogos. Desta vez, após o fracasso europeu de quatro jogadores na frente, o treinador português se concentra no novo. É uma estréia como aperitivo para Sottil, que suporta Gimenez Punta junto com João Felix e Musah. Obviamente, o Walker Full -back foi confirmado. Em suma, quase toda a campanha de compras de inverno interpreta os proprietários contra Verona, incluindo Pulisic e Leao. No entanto, a primeira metade não dá grandes emoções. De fato, algum suspiro vem de duas imprecisões de Maigann: The Ball, que não se mantém no primeiro tiro de Verona, foi mencionado apenas a partida e depois descreveu o que felizmente não tem consequências. Maignan, no entanto, não parece completamente equilibrado e em forma. Para o primeiro anel de Rossoneri – hoje à noite com a quarta camisa verde e preta, que lembra demais os fãs – você precisa esperar pelo 25º minuto. Conclusão fora de Reijnders, mas Montipò está sendo preparado. O goleiro Verona faz um bom guarda alguns minutos depois, com o insidioso cruzamento de João Felix. Com a alegria de 33 ‘Gimenez pelo gol, ele entra na garganta, porque a diagonal exata é prever o zagueiro, é cancelado para o impedimento mexicano. Mas a maior oportunidade, a bola para desbloquear o jogo, o Milan a inclui para o vencimento do primeiro tempo, a cruz no centro de Gimenes, mas Musah na corrida alta.

Serie e; AC Milan-Helllas Verona FC



Várias coisas notáveis, porque o resto no primeiro tempo é lento e previsível. Tem 73% segurando a bola, mas os objetivos são muito poucos. Gimenez está lidando, mas carece de um gol, Sottil nunca entrará no jogo. Assim, no início do segundo tempo, a Conceiaça se lembra de Leao e Walker por Jimez. O ritmo de Milão aumenta a agressão. No entanto, sempre há pouca confusão na última etapa e falta de eficiência. Aos 23 ‘, a concebaiçao substitui Fofan Pulisic. E a segunda oportunidade de desbloquear o jogo ainda vem dos pés de Musah, que toca a transição de pólos com um grande golpe da parte externa da área. Verona está limitado à defesa e ao Milão após muitas tentativas, ele pode quebrar a densidade de Verona com o escuro para escalar Jimenez, coletar Leao, que dá o centro a Gimenesa para superar o motipò e o mexicano deve acompanhar apenas o objetivo. O primeiro gol em San Siro para a nova compra de Milão, que dá ao Sul para celebrar mentos fora do português. Os fãs celebram, respiram alívio e esperam que a vitória seja um bom sinal na terça -feira. Mas ainda será necessário outro desempenho contra Feyenoord.



Reprodução reservada © Copyright ANSA